Cariacica acumula mais de 150 mm de chuva em 24h; veja o ranking

Cariacica, na Grande Vitória, foi a cidade do Espírito Santo que registrou maior acumulado de chuva nas últimas 24 horas: foram 153,5 mm. A informação foi divulgada em um boletim da Defesa Civil, atualizado às 17h desta segunda-feira (11). No informativo meteorológico divulgado pela manhã, a cidade já ocupava a primeira posição do ranking.
São 36 cidades capixabas com um volume de chuva superior a 50 mm em 24 horas, segundo o Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais, o Cemaden. Entre os dez primeiros municípios do ranking, sete deles são da Grande Vitória. Na lista, há cidades de todas as regiões do Estado.
VEJA O RANKING:
- Cariacica - 153,5 mm
- Viana - 138,2 mm
- Serra - 136,59 mm
- Vila Velha - 127,74 mm
- Guarapari - 116,14 mm
- Santa Leopoldina - 106,37 mm
- Aracruz - 104,37 mm
- Vitória - 102,2 mm
- Fundão - 94,36 mm
- Ibiraçu - 86,13 mm
- Mimoso do Sul - 83,60 mm
- Anchieta - 82,00 mm
- Alfredo Chaves - 74,80 mm
- Itapemirim - 73,34 mm
- Atílio Vivacqua - 71,20 mm
- Linhares - 70,20 mm
- Cachoeiro de Itapemirim - 69,63 mm
- Marechal Floriano - 68,20 mm
- Apiacá - 67,60 mm
- São Mateus - 66,40 mm
- Presidente Kennedy - 65 mm
- Santa Maria de Jetibá - 64,94 mm
- Boa Esperança - 63,80 mm
- Iúna - 63 mm
- Muqui - 61,80 mm
- Ibatiba - 59,60 mm
- Piúma - 59,40 mm
- Pinheiros - 58,60 mm
- Venda Nova do Imigrante - 57,60 mm
- Alegre - 57,46 mm
- Nova Venécia - 56,39 mm
- Guaçuí - 55,06 mm
- Castelo - 54,73 mm
- Vargem Alta - 53,80 mm
- Conceição de Castelo - 53,40 mm
- Pedro Canário - 52 mm
ESTADO DE ALERTA
A Defesa Civil do Espírito Santo divulgou, no início da tarde desta segunda-feira (11), migração do estado de atenção para o estado de alerta, devido às chuvas que ocorrem no Estado. A chuva, que desde sábado (9) atinge o ES, já provocou alagamentos na Grande Vitória.
COMO FUNCIONA A MEDIÇÃO DA CHUVA
A medida usada para medir o volume da chuva é : milímetros por metro quadrado. É só imaginar um quadrado de um metro por um metro com um litro de água dentro. O líquido vai subir até a marca de 1mm. Claramente falando, um milímetro de chuva equivale a um litro de água por metro quadrado. Por exemplo: se choveu 50mm, seriam 50 litros de água em cada metro quadrado.
Cariacica acumula mais de 150 mm de chuva em 24 horas
O período da chuva também é importante. Chover 50 litros de água durante um dia inteiro pode ter um impacto menor do que chover a mesma quantidade de uma vez só, somente em uma hora.
E como podemos medir a chuva em uma cidade grande? Equipamentos chamados de pluviômetros, que estão espalhados por vários pontos, vão indicar o quanto choveu - e somente esses dados vão permitir as comparações das quantidades de chuva por dia, mês e ano.