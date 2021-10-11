Cariacica acumula mais de 150 mm de chuva em 24h; veja o ranking

Rio Formate, que corta os bairros Operário, em Cariacica, e Industrial, em Viana Crédito: Fernando Madeira

São 36 cidades capixabas com um volume de chuva superior a 50 mm em 24 horas, segundo o Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais, o Cemaden. Entre os dez primeiros municípios do ranking, sete deles são da Grande Vitória . Na lista, há cidades de todas as regiões do Estado.

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ESTADO DE ALERTA

COMO FUNCIONA A MEDIÇÃO DA CHUVA

A medida usada para medir o volume da chuva é : milímetros por metro quadrado. É só imaginar um quadrado de um metro por um metro com um litro de água dentro. O líquido vai subir até a marca de 1mm. Claramente falando, um milímetro de chuva equivale a um litro de água por metro quadrado. Por exemplo: se choveu 50mm, seriam 50 litros de água em cada metro quadrado.

A unidade de medida utilizada para verificar os acumulados de chuva é o milímetro Crédito: Samar Meteorologia

Your browser does not support the audio element. Cariacica acumula mais de 150 mm de chuva em 24 horas

O período da chuva também é importante. Chover 50 litros de água durante um dia inteiro pode ter um impacto menor do que chover a mesma quantidade de uma vez só, somente em uma hora.