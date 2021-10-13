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Violência

Motorista é baleado na mão enquanto acompanhava esposa em ponto de Vila Velha

Tiros foi disparado por dois criminosos que passaram de bicicleta pelo local. Vítima acredita que um deles decidiu atirar por estar com raiva

Publicado em 

13 out 2021 às 12:19

Publicado em 13 de Outubro de 2021 às 12:19

Motorista foi baleado na mão em ponto de ônibus
Motorista foi baleado na mão em ponto de ônibus Crédito: Rodrigo Gomes
Um motorista de 52 anos foi baleado na mão em um ponto de ônibus do bairro Itapuã, em Vila Velha, por volta das 6h da manhã desta quarta-feira (13). O homem havia saído de casa para acompanhar a esposa enquanto ela aguardava a chegada do coletivo na Rua Belo Horizonte.
Segundo o motorista, ele estava no ponto junto com sua esposa e uma vizinha, quando dois criminosos passaram de bicicleta. Depois, um deles voltou e deu três tiros. A vítima, assim como a vizinha que presenciou o crime, acreditam que o homem decidiu atirar por estar com raiva.
"Cheguei no ponto, tinha uma vizinha no ponto de ônibus. Aí vieram os dois meliantes, que passaram de bicicleta. Nisso que eles me viram, eles passaram, deram a volta no quarteirão, mas só voltou um, que estava de blusa laranja e bermuda preta. Ele passou de novo, contornou a bicicleta, sacou a arma e deu os disparos na nossa direção. Deve ter ficado com raiva porque não deu para abordar a minha esposa e a minha vizinha. Ele não anunciou assalto. Acho que se as duas estivessem sozinhas, eles abordariam as duas", contou.
Após atirar contra o motorista, o criminoso foi embora de bicicleta. O motorista e a esposa moram em um prédio a cerca de 30 metros do ponto de ônibus. Depois de ser baleado, o homem abriu o portão da garagem com o controle e foi levado para o hospital pelo filho.
Ponto de ônibus onde motorista foi baleado em Itapuã
Ponto de ônibus onde motorista foi baleado em Itapuã Crédito: Rodrigo Gomes
O ferimento na mão não foi grave. Cerca de duas horas depois, o motorista teve alta.
"A onda de assaltos em Itapuã está demais da conta e ninguém está tomando providências. E hoje infelizmente eu fui vítima de um bandido", disse. o caso será investigado pela Polícia Civil. Até o momento nenhum suspeito foi preso.
Com informações de Daniela Carla, da TV Gazeta

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