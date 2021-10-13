Presos suspeitos de envolvimento no assassinato de taxista na Serra

A Polícia Civil prendeu quatro suspeitos de envolvimento no assassinato do taxista Rodinei Gleison de Oliveira, ocorrido em agosto de 2020, no Bairro Serra Dourada I, na Serra.
Segundo a Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) da Serra, um suspeito de 24 anos foi preso no dia 25 de agosto de 2020. O segundo, de 18 anos, foi preso no dia 26 de julho deste ano. As duas últimas prisões ocorreram no dia 17 de setembro deste ano e ambos detidos têm 19 anos.
Todos os presos são réus no processo que tramita na 3ª Vara Criminal da Serra.
Com informações da TV Gazeta