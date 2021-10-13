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Crime em 2020

Presos suspeitos de envolvimento no assassinato de taxista na Serra

Todos os presos são réus no processo que tramita na 3ª Vara Criminal da Serra

Publicado em 

13 out 2021 às 11:02

Publicado em 13 de Outubro de 2021 às 11:02

Taxista morto na Serra
O taxista Rodinei Oliveira, de 39 anos, foi morto com dois tiros na região da nuca Crédito: Reprodução/TV Gazeta
Polícia Civil prendeu quatro suspeitos de envolvimento no assassinato do taxista Rodinei Gleison de Oliveira, ocorrido em agosto de 2020, no Bairro Serra Dourada I, na Serra.

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Segundo a Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) da Serra, um suspeito de 24 anos foi preso no dia 25 de agosto de 2020. O segundo, de 18 anos, foi preso no dia 26 de julho deste ano. As duas últimas prisões ocorreram no dia 17 de setembro deste ano e ambos detidos têm 19 anos.
Todos os presos são réus no processo que tramita na 3ª Vara Criminal da Serra.
Com informações da TV Gazeta

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