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Em São Mateus

Carros antigos no ES: histórias e paixão por coleção de clássicos

Zelo, ciúmes e muita nostalgia. Muito além de hobby, colecionadores compartilham os sentimentos que envolvem quem tem um veículo antigo para chamar de "seu"
Nayra Loureiro

Nayra Loureiro

Publicado em 

23 out 2023 às 17:32

Publicado em 23 de Outubro de 2023 às 17:32

Enquanto as ruas das cidades ecoam o barulho emitido pelos motores dos carros modernos, há quem prefira os sons nostálgicos dos veículos clássicos. Para os amantes de automóveis antigos, ter essas relíquias na garagem é muito mais que um hobby, também é uma maneira de preservar a história. Veja detalhes no vídeo abaixo:

Gol GTI

José Roberto Abreu, dono de um Gol modelo GTI, lançado no final da década de 1980, é um exemplo disso. Em entrevista à repórter Rose Bredofw, da TV Gazeta, o colecionador afirmou que a escolha do modelo surgiu a partir do desejo de ser proprietário do primeiro carro nacional equipado com injeção eletrônica de combustível.
"O carro possui uma tecnologia que revoluciona o mercado automobilístico do país à medida que dispensa o carburador. Além dos bancos recaro, que é esse que a gente está aqui sentado agora, um banco extremamente confortável. Além, claro, do aspecto estético e visual dele, totalmente original como lançado", afirmou.
José Roberto Abreu é dono do Gol modelo GTI e mantém em segredo os valores investidos no automóvel
José Roberto Abreu é dono do Gol modelo GTI e mantém em segredo os valores investidos no automóvel Crédito: Raphael Verly

Variante

Já o Wesley Tavares, não teve muito o que pensar na hora de escolher o carro Variant, lançado em 1971. “Eu estava em uma viagem com a minha esposa, avistei o carro na estrada, comecei a filmá-lo e a fazer fotos. Então, resolvi abordar o proprietário. Acho que até o assustei. Depois, desenvolvemos uma conversa e o resultado foi que ele trouxe o carro para mim, em São Mateus”, narrou.
Wesley Tavares adquiriu o carro Variant há 12 anos durante uma viagem
Wesley Tavares adquiriu o carro Variant há 12 anos durante uma viagem Crédito: Raphael Verly
Desde que se tornou o proprietário do automóvel, há 12 anos, ele mantém tudo do mesmo jeito e faz apenas manutenções regulares, especialmente no motor. “Ele tem uma particularidade que é o carburador duplo. Além disso, o motor dele é deitado. Não é comum ver por aí isso", garantiu.

Veraneio

Wesley e José Roberto preferiram não revelar os valores gastos com a compra e cuidados com os carros. Já Fabrício Borelli, não esconde que, em 4 anos, já investiu cerca de R$ 90 mil em uma Veraneio. Apesar dos altos valores, ele conta que ainda falta muito para deixar o carro do jeito que os filhos pediram. “Eu quero que ele fique desse jeito, mas a cor eu pensei em botar um verdinho clarinho”, disse a filha do colecionador.
Fabrício Borelli e a filha Sofia compartilham a mesma paixão pelo carro Veraneio
Fabrício Borelli e a filha Sofia compartilham a mesma paixão pelo carro Veraneio Crédito: Raphael Verly
Antes do atual carro, Fabrício já teve outro do mesmo modelo. No entanto, ele precisou vendê-lo. O que o colecionador não esperava é que os filhos teriam se apegado ao carro e, com isso, ele resolveu comprar outro igual. "Depois que vendi, eu descobri que meus filhos ficaram muito tristes, perguntei a eles que carro o papai deveria comprar e a Sofia disse: ‘Vamos fazer uma outra Veraneio’”. 

MP Lafer

O carro MP Lafer faz parte da coleção do aposentado Orlando Bona
O carro MP Lafer faz parte da coleção do aposentado Orlando Bona Crédito: Raphael Verly
O aposentado Orlando Bona possui uma coleção de mais de 10 carros antigos, cada um com uma história diferente. O MP Lafer da década de 1980 foi escolhido como o preferido, pois foi o primeiro da coleção. Já o Maverick de 1977 é o próximo da fila para ser restaurado. “Vou mudar o design dele, a pintura e o capô. As mudanças são para trazê-lo para a originalidade mesmo”, contou.

Participe!

Também tem um carro antigo na garagem de casa? Envie fotos e vídeos para [email protected]

(Com informações de Rose Bredofw, da TV Gazeta)

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