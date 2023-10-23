Carros antigos no ES: histórias e paixão por coleção de clássicos

Enquanto as ruas das cidades ecoam o barulho emitido pelos motores dos carros modernos, há quem prefira os sons nostálgicos dos veículos clássicos. Para os amantes de automóveis antigos, ter essas relíquias na garagem é muito mais que um hobby, também é uma maneira de preservar a história. Veja detalhes no vídeo abaixo:

Gol GTI

José Roberto Abreu, dono de um Gol modelo GTI, lançado no final da década de 1980, é um exemplo disso. Em entrevista à repórter Rose Bredofw, da TV Gazeta, o colecionador afirmou que a escolha do modelo surgiu a partir do desejo de ser proprietário do primeiro carro nacional equipado com injeção eletrônica de combustível.

"O carro possui uma tecnologia que revoluciona o mercado automobilístico do país à medida que dispensa o carburador. Além dos bancos recaro, que é esse que a gente está aqui sentado agora, um banco extremamente confortável. Além, claro, do aspecto estético e visual dele, totalmente original como lançado", afirmou.

José Roberto Abreu é dono do Gol modelo GTI e mantém em segredo os valores investidos no automóvel Crédito: Raphael Verly

Variante

Já o Wesley Tavares, não teve muito o que pensar na hora de escolher o carro Variant, lançado em 1971. “Eu estava em uma viagem com a minha esposa, avistei o carro na estrada, comecei a filmá-lo e a fazer fotos. Então, resolvi abordar o proprietário. Acho que até o assustei. Depois, desenvolvemos uma conversa e o resultado foi que ele trouxe o carro para mim, em São Mateus”, narrou.

Wesley Tavares adquiriu o carro Variant há 12 anos durante uma viagem Crédito: Raphael Verly

Desde que se tornou o proprietário do automóvel, há 12 anos, ele mantém tudo do mesmo jeito e faz apenas manutenções regulares, especialmente no motor. “Ele tem uma particularidade que é o carburador duplo. Além disso, o motor dele é deitado. Não é comum ver por aí isso", garantiu.

Veraneio

Wesley e José Roberto preferiram não revelar os valores gastos com a compra e cuidados com os carros. Já Fabrício Borelli, não esconde que, em 4 anos, já investiu cerca de R$ 90 mil em uma Veraneio. Apesar dos altos valores, ele conta que ainda falta muito para deixar o carro do jeito que os filhos pediram. “Eu quero que ele fique desse jeito, mas a cor eu pensei em botar um verdinho clarinho”, disse a filha do colecionador.

Fabrício Borelli e a filha Sofia compartilham a mesma paixão pelo carro Veraneio Crédito: Raphael Verly

Antes do atual carro, Fabrício já teve outro do mesmo modelo. No entanto, ele precisou vendê-lo. O que o colecionador não esperava é que os filhos teriam se apegado ao carro e, com isso, ele resolveu comprar outro igual. "Depois que vendi, eu descobri que meus filhos ficaram muito tristes, perguntei a eles que carro o papai deveria comprar e a Sofia disse: ‘Vamos fazer uma outra Veraneio’”.

MP Lafer

O carro MP Lafer faz parte da coleção do aposentado Orlando Bona Crédito: Raphael Verly

O aposentado Orlando Bona possui uma coleção de mais de 10 carros antigos, cada um com uma história diferente. O MP Lafer da década de 1980 foi escolhido como o preferido, pois foi o primeiro da coleção. Já o Maverick de 1977 é o próximo da fila para ser restaurado. “Vou mudar o design dele, a pintura e o capô. As mudanças são para trazê-lo para a originalidade mesmo”, contou.

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