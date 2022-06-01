Empresário do ES mantém Fusca avaliado em R$ 250 mil na garagem

Fusca 96 está guardado no Espírito Santo por um empresário local Crédito: Reginaldo Gonçalves (Reginaldo de Campinas)

Sob uma identidade quase secreta, um empresário capixaba mantém uma verdadeira relíquia na garagem: um Fusca de 1996 na cor vermelho dakar — avaliado atualmente em cerca de R$ 250 mil. Guardado no Espírito Santo com apenas 20 km rodados, o veículo continua com todas as características originais de fábrica, incluindo a cera que protege a pintura.

Preferindo o anonimato, o colecionador contou — por intermédio do amigo e comerciante Reginaldo Gonçalves — que adquiriu o carro de um amigo do pai. "Em 2000, eu fui até o galpão em que o Fusca ficava guardado, no interior da Região Sul do Estado, e consegui, com muita insistência, negociar", contou. Com a exceção aberta, o empresário comprou o Fusca por R$ 38 mil.

Modelo faz parte da última edição da Série Ouro, de 1996 Crédito: Reginaldo Gonçalves (Reginaldo de Campinas)

Em respeito aos costumes da época e ao desejo do primeiro proprietário, ele nem sequer tirou a cera que dá um aspecto empoeirado ao carro. "Ela era retirada após a venda, na hora de entregar o veículo ao cliente, mas no dia da compra na concessionária, ele pediu para não tirá-la, pois iria guardá-lo", explicou.

Amigos até hoje, os dois mantiveram o veículo intacto: os bancos, o volante e o câmbio da marcha seguem protegidos por plástico. No assoalho do motorista, ainda tem o papel da concessionária, cujo telefone na época ainda tinha apenas sete dígitos. Já no para-brisa, também resiste a folha que informa o chassi e o valor inicial pago pelo Fusca — exatos R$ 10.217,90 e R$ 366,22 de frete.

Cera vinda de fábrica dá impressão de que carro está empoeirado, embora limpo Crédito: Reginaldo Gonçalves (Reginaldo de Campinas)

Dono de outros cinco carros antigos, incluindo uma Kombi e uma Brasília, o capixaba revelou que tem uma ligação especial com o Fusca, devido a memórias de quando era mais novo. "A cor vermelho dakar me marcou muito, pois na minha família tínhamos um carro com essa cor e onde ele passava, chamava muita atenção", lembrou.

ÚLTIMA EDIÇÃO DA SÉRIE OURO

Além do excelente estado de conservação, algumas características particulares ao Fusca nunca emplacado contribuem para o alto valor estimado dele. É o caso, por exemplo, de pertencer à última edição da Série Ouro — que marcou o fim da produção do modelo no Brasil durante o governo Itamar Franco.

Fusca 96: relíquia está guardada no ES

Em 1996, a Volkswagen produziu apenas 1.500 exemplares, dos quais somente 250 receberam a cor vermelho dakar. "Hoje, o valor de um fusca comum varia entre R$ 30 mil e R$ 60 mil. Neste caso particular, dá para chegar em R$ 250 mil ou até R$ 300 mil", avaliou Reginaldo Gonçalves.