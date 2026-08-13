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Movimento Cidade

Transcol e aquaviário terão horário especial para festival em Vila Velha

Linhas especiais serão disponibilizadas para atender o público e facilitar o retorno após os shows no Parque da Prainha

Publicado em 13 de Agosto de 2026 às 14:06

Estefany Benachio

Estefany Benachio

Publicado em 

13 ago 2026 às 14:06
Aquaviário terá esquema de funcionamento especial Crédito: Thalisson Bandeira | Ceturb-ES
O Sistema Transcol e o aquaviário terão funcionamento especial para atender o público do Festival Movimento Cidade, que acontece de sexta-feira (14) a domingo (16), no Parque da Prainha, em Vila Velha

A Companhia Estadual de Transportes Coletivos de Passageiros (Ceturb-ES) programou horários extras para a linha 635 (Terminal Vila Velha / Prainha), do Transcol, e a linha 402 (Praça do Papa / Prainha), do aquaviário.

Para facilitar o retorno do público após o evento, também serão disponibilizadas três linhas especiais com saída do Parque Urbano Duque de Caxias, no Centro de Vila Velha, com destino aos terminais Carapina e São Torquato.


As linhas passarão por algumas das principais vias de Vitória e Vila Velha, atendendo regiões como a Avenida Nossa Senhora da Penha, Avenida Dante Michelini e Rodovia das Paneleiras, além de outros pontos, como a Terceira Ponte e a Avenida Carlos Lindenberg.


Aquaviário


Na sexta-feira (14) e no sábado (15), os horários do Aquaviário serão estendidos até 1h da madrugada de domingo na estação da Prainha, para atender quem estiver em Vila Velha e precisar retornar à Praça do Papa, em Vitória.


Já no domingo (16), o funcionamento será ampliado até 23h na estação da Prainha, também com destino à Praça do Papa.


A programação especial foi organizada para ampliar as opções de transporte público durante o festival e facilitar o deslocamento do público após o encerramento das atividades.

Confira os horários especiais

Linha 402 do Sistema Aquaviário 

SEXTA-FEIRA (14)

  • Saída Praça do Papa: 20h20, 20h40, 21h, 21h20, 21h40, 22h e 22h15


  • Saída Prainha: 19h50, 20h, 20h20, 20h40, 21h, 21h20, 21h40, 22h, 22h15, 22h30, 22h45, 23h, 23h15, 23h30, 23h45, 0h, 0h15, 0h30, 0h45 e 1h

SÁBADO (15)
  • Saída Praça do Papa: 18h, 18h20, 18h40, 19h, 19h20, 19h40, 20h, 20h20, 20h40, 21h, 21h20, 21h40, 22h e 22h15

  • Saída Prainha: 17h40, 18h, 18h20, 18h40, 19h, 19h20, 19h40, 20h, 20h20, 20h40, 21h, 21h20, 21h40, 22h, 22h30, 22h45, 23h, 23h15, 23h30, 23h45, 0h, 0h15, 0h30, 0h45 e 1h

DOMINGO (16)
  • Saída Praça do Papa: 17h20, 17h40, 18h, 18h20, 18h40, 19h, 19h20, 19h40, 20h e 20h15

  • Saída Prainha: 17h, 17h20, 17h40, 18h, 18h20, 18h40, 19h, 19h20, 19h40, 20h, 20h15, 20h30, 20h45, 21h, 21h15, 21h30, 21h45, 22h, 22h15, 22h30, 22h45 e 23h

Linha 635 - Termina Vila Velha / Prainha - Circular

SEXTA-FEIRA (14)

  • Horários: 17h10, 17h20, 17h30, 17h40, 17h50, 18h, 18h10, 18h20, 18h30, 18h40, 18h50, 19h, 19h15, 19h30, 19h45, 20h, 20h15, 20h30, 20h45, 21h, 21h10, 21h20, 21h30, 21h40, 21h50, 22h, 22h10, 22h20, 22h30, 22h40, 22h50, 23h, 23h10, 23h20, 23h30, 23h40, 23h50, 0h, 0h10, 0h20 e 0h30.

SÁBADO (15)
  • Horários: 13h10, 13h20, 13h30, 13h40, 13h50, 14h, 14h10, 14h20, 14h30, 14h40, 14h50, 15h, 15h15, 15h30, 15h45, 16h, 16h15, 16h30, 16h45, 17h, 17h10, 17h20, 17h30, 17h40, 17h50, 18h, 18h10, 18h20, 18h30, 18h40, 18h50, 19h, 19h15, 19h30, 19h45, 20h, 20h15, 20h30, 20h45, 21h, 21h10, 21h20, 21h30, 21h40, 21h50, 22h, 22h10, 22h20, 22h30, 22h40, 22h50, 23h, 23h10, 23h20, 23h30, 23h40, 23h50, 0h, 0h10, 0h20 e 0h30.

DOMINGO (16)
  • Horários: 16h10, 16h20, 16h30, 16h40, 16h50, 17h, 17h10, 17h20, 17h30, 17h40, 17h50, 18h, 18h10, 18h20, 18h30, 18h40, 18h50, 19h, 19h15, 19h30, 19h45, 20h, 20h15, 20h30, 20h45, 21h, 21h10, 21h20, 21h30, 21h40, 21h50, 22h, 22h10 e 22h20

Linha 4242 - Centro Vila Velha / Terminal Vila Velha / Avenida Carlos Lindenberg / Terminal São Torquato

SEXTA-FEIRA (14)

  • Saída Centro de Vila Velha: 0h20, 0h30, 1h20 e 1h30

  • Saída T. São Torquato: 0h50 e 1h


SÁBADO (15)

  • Saída Centro de Vila Velha: 0h20, 0h30, 1h20 e 1h30

  • Saída T. São Torquato: 0h50 e 1h

DOMINGO (16)

  • Saída Centro de Vila Velha: 22h20, 22h30, 22h40, 22h50, 23h20, 23h30, 23h40 e 23h50


  • Saída T. São Torquato: 22h50, 23h, 23h10 e 23h20

Linha 4241 - Centro Vila Velha / Terminal Vila Velha / Terceira Ponte / Av. Dante Michelini / Jardim Camburi / Terminal Carapina

SEXTA-FEIRA (14)

  • Saída Centro de Vila Velha: 0h20, 0h30, 1h50 e 2h

  • Saída T. Carapina: 1h10 e 1h20


SÁBADO (15)

  • Saída Centro de Vila Velha: 0h20, 0h30, 0h40, 1h50, 2h e 2h10

  • Saída T. Carapina: 1h10, 1h20 e 1h30


DOMINGO (16)

  • Saída Centro de Vila Velha: 22h20, 22h30, 22h40, 23h59, 0h10 e 0h20

  • Saída T. Carapina: 23h10, 23h20 e 23h30

Linha 4243 - Centro Vila Velha / Terminal Vila Velha / Terceira Ponte / Av. Reta da Penha / Rodovia das Paneleiras / Terminal Carapina

SEXTA-FEIRA (14)

  • Saída Centro de Vila Velha: 0h25, 0h35, 1h55 e 2h05

  • Saída T. Carapina: 1h15 e 1h25


SÁBADO (15)

  • Saída Centro de Vila Velha: 0h25, 0h35, 1h55 e 2h05

  • Saída T. Carapina: 1h15 e 1h25

DOMINGO (16)

  • Saída Centro de Vila Velha: 22h25, 22h35, 22h45, 0h05, 0h15 e 0h25

  • Saída T. Carapina: 23h15, 23h25 e 23h35

Linha 563 - Terminal Carapina / Terminal Vila Velha via Bairro República / Jardim da Penha / Terceira Ponte - Noturno

SEXTA-FEIRA (14)

  • Saída Terminal Vila Velha: 01h10

SÁBADO (15)

  •  Saída Terminal Vila Velha: 01h10

Linha 533 - Terminal Campo Grande / Terminal Vila Velha via Centro Vila Velha - Expresso

DOMINGO (16)

  • Saída Terminal Vila Velha: 22h50, 23h05, 0h10 e 0h20

  • Saída Terminal Campo Grande: 23h25 e 23h40

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