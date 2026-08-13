Transcol e aquaviário terão horário especial para festival em Vila Velha

Para facilitar o retorno do público após o evento, também serão disponibilizadas três linhas especiais com saída do Parque Urbano Duque de Caxias, no Centro de Vila Velha, com destino aos terminais Carapina e São Torquato.

As linhas passarão por algumas das principais vias de Vitória e Vila Velha, atendendo regiões como a Avenida Nossa Senhora da Penha, Avenida Dante Michelini e Rodovia das Paneleiras, além de outros pontos, como a Terceira Ponte e a Avenida Carlos Lindenberg.