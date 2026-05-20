Estrela pede recuperação judicial; relembre brinquedos históricos da marca

O brinquedo Crédito: Mariana Schreiber/BBC

A Estrela, marca de brinquedos que atravessou a infância de gerações de brasileiros, entrou com pedido de recuperação judicial nesta quarta-feira (20/5). A empresa prometeu manter sua operação, da fabricação à comercialização dos produtos, durante o processo.

A Estrela surgiu em 1937 como uma fábrica de bonecas de pano e carrinhos de madeira e, ao longo do século 20, tornou-se uma gigante do setor, rivalizando com as maiores marcas mundiais.

A decisão, segundo comunicado da empresa a acionistas, deve-se a "pressões econômicas e setoriais relevantes, incluindo, entre outros fatores: aumento do custo de capital e restrição de crédito; mudanças no comportamento de consumo, com maior competição de alternativas digitais; e impactos acumulados ao longo dos últimos anos sobre a estrutura financeira".

Ao longo de suas quase nove décadas, a Estrela levou às prateleiras brinquedos incontornáveis para qualquer criança brasileira, como o Banco Imobiliário e o Autorama.

O brinquedo Crédito: Mariana Schreiber/BBC

Os brinquedos da Estrela

Aquaplay

O jogador usa botões para movimentar argolas dentro de um recipiente de água, tentando encaixá-las em pinos.

Banco Imobiliário

Tabuleiro que desafia os participantes a comprar terrenos, construir propriedades e administrar seu dinheiro para levar os adversários à falência.

Cai Cai

Os participantes precisam retirar as varetas de uma estrutura sem deixar que elas caiam, com precisão e calma.

Cara a Cara

O jogador tenta descobrir qual personagem seu adversário escolheu, fazendo perguntas sobre suas características e aparência.

Cilada

Jogo baseado em perguntas e desafios no qual os participantes precisam escapar de armadilhas e responder corretamente para avançar na disputa.

Detetive

Os jogadores investigam um crime, reunindo pistas sobre suspeitos, locais e armas usadas no caso, na tentativa de revelar a identidade do assassino.

Ferrorama

Os jogadores montam cidades e circuitos férreos usando trilhos, locomotivas e cenários diferentes.

Fofolete

Bonequinha conhecida por suas roupas coloridas e sua proposta de ser carregada facilmente em bolsos e bolsas.

Genius

Jogo eletrônico de memória em que os jogadores precisam repetir sequências de luzes e sons, cada vez mais rápidas e complexas, testando sua concentração.

Jogo da Vida

Os jogadores simulam a trajetória de uma vida adulta, com escolhas ligadas a elementos como carreira, relacionamentos, filhos e finanças.

Pinote

Montado em um cavalinho, o jogador tem o desafio de montar e pular pela casa ou pelo quintal, estimulando sua coordenação motora e seu equilíbrio.

Pogobol

A criança encaixa os pés em um disco, preso a uma bola inflável, e usa a estrutura para pular sem parar.

Pula Macaco

Os participantes lançam macacos em uma árvore cheia de galhos. Vence quem conseguir prender mais macaquinhos sem derrubar os demais.

Pula Pirata

Os jogadores inserem espadas em um barril até que o pirata escondido "salte" de surpresa.

Puxa Puxa Batatinha