Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 09/09/2026

A carta “6 de Copas” traz lembranças, reencontros e uma forte conexão com experiências do passado. No amor, alguém conhecido poderá reaparecer ou uma relação atual poderá recuperar uma sensação de carinho e familiaridade. Na carreira, uma experiência anterior o(a) ajudará diante de uma situação presente. Na saúde, momentos de conforto e atividades que trazem boas memórias renovarão suas energias. Entre amigos, o dia favorecerá reencontros e conversas com pessoas que fizeram parte de fases importantes da sua vida.