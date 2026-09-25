A Gazeta divulga nova pesquisa para governo e Senado no ES nesta sexta (25)

A Gazeta divulga nesta sexta-feira (25), no início da noite, uma nova rodada de pesquisas eleitorais com os números da corrida para o governo e Senado no Espírito Santo. O levantamento do Instituto Quaest foi contratado pela TV Gazeta.





Esta é a segunda consulta à população realizada após o início da campanha. Com 804 entrevistas em campo entre os dias 21 e 24 de setembro, a sondagem vai captar o desempenho dos candidatos nas sabatinas e também no debate de A Gazeta e CBN Vitória com três dos cinco nomes que disputam o Palácio Anchieta, realizado no último dia 22.





O levantamento inédito apresentará ainda como está a disputa em possíveis cenários de segundo turno e os índices de rejeição de cada candidato, assim como a intenção de voto dos capixabas para a presidência da República.





A pesquisa está registrada no Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo (TRE-ES), sob o protocolo ES-01978/2026.