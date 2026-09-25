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Eleições 2026

A Gazeta divulga nova pesquisa para governo e Senado no ES nesta sexta (25)

Levantamento vai apresentar a intenção de voto do eleitor capixaba para os cargos majoritários em disputa

Publicado em 25 de Setembro de 2026 às 09:01

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

25 set 2026 às 09:01

A Gazeta divulga nesta sexta-feira (25), no início da noite, uma nova rodada de pesquisas eleitorais com os números da corrida para o governo e Senado no Espírito Santo. O levantamento do Instituto Quaest foi contratado pela TV Gazeta


Esta é a segunda consulta à população realizada após o início da campanha. Com 804 entrevistas em campo entre os dias 21 e 24 de setembro, a sondagem vai captar o desempenho dos candidatos nas sabatinas e também no debate de A Gazeta e CBN Vitória com três dos cinco nomes que disputam o Palácio Anchieta, realizado no último dia 22.


O levantamento inédito apresentará ainda como está a disputa em possíveis cenários de segundo turno e os índices de rejeição de cada candidato, assim como a intenção de voto dos capixabas para a presidência da República.


A pesquisa está registrada no Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo (TRE-ES), sob o protocolo ES-01978/2026.

Calendário

A Rede Gazeta contratou, ao todo, sete rodadas de pesquisas eleitorais com o instituto Quaest. Duas delas foram divulgadas antes dos registros de candidatura, com os nomes cotados para as disputas, nos dias 30 de abril e 16 de julho. No dia 27 de agosto, saiu a primeira consulta com os nomes que efetivamente vão estar nas urnas em outubro. 


Além da sondagem que será publicada nesta sexta, o calendário prevê ainda mais um levantamento no primeiro turno e outros dois no segundo turno, se houver.


Os resultados serão divulgados em todos os veículos do grupo, com análises, comparações de séries históricas e desdobramentos em reportagens, infográficos e programas especiais.


A proposta é que o público tenha acesso a dados qualificados e metodologias transparentes, considerando que pesquisas circulam intensamente também em redes sociais.

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