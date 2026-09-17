Serra recebe Procon Itinerante com emissão de nova Carteira de Identidade

Quem mora na Serra e precisa colocar a documentação em dia ou resolver problemas com empresas de energia e água terá uma boa oportunidade neste sábado (19).
A Praça dos Ipês, no bairro Barcelona, recebe um mutirão de serviços gratuitos pela manhã, com destaque para a emissão da nova carteira de identidade e atendimento do Procon-ES.
Durante o atendimento, os moradores podem registrar reclamações e denúncias relacionadas a problemas de consumo, além de receber orientações sobre seus direitos. O evento também reserva um espaço para o público infantil sobre direitos do consumidor, com atividades educativas voltadas a crianças e adolescentes.
Para ser atendido, o cidadão precisa levar documento oficial de identificação com foto, CPF e os papéis relacionados à demanda que deseja resolver, como contratos, faturas ou comprovantes de pagamento.
A iniciativa reúne outras frentes de atendimento ao cidadão. Uma das mais procuradas costuma ser a emissão da Carteira de Identidade Nacional (CIN) para pessoas com mais de 12 anos. Mas a indicação para quem deseja tirar esse documento é chegar cedo, já que serão distribuídas apenas 150 senhas por ordem de chegada, logo no início do evento.
Para solicitar a CIN, é preciso apresentar:
certidão de nascimento ou casamento original (legível e em bom estado de conservação);
CPF;
comprovante de residência
foto 3x4 atual com fundo claro e camisa escura, impressa em boa qualidade.
Também é possível apresentar, de forma opcional, documentos complementares como Carteira de Habilitação (CNH), Carteira de Trabalho, PIS/Pasep, Cartão do SUS, Título de Eleitor e informação sobre tipo sanguíneo.
A programação inclui ainda serviços da Cesan e da EDP, com atendimento sobre tarifas sociais, negociação de débitos e troca de titularidade, e orientação jurídica sobre acesso à Justiça e direitos do cidadão. Pequenos empreendedores e microempreendedores também contarão com um espaço dedicado, com orientações específicas para esse público.
Procon Itinerante
O mutirão reúne emissão da Carteira de Identidade Nacional (CIN), balcão de direitos do consumidor do Procon, renegociação de dívidas de água e luz, orientação jurídica gratuita e suporte para empreendedores.
Sábado (19)
Das 8h às 13h
Av. Região Sudeste (Praça dos Ipês) - Barcelona, Serra
Entrada gratuita