Serra recebe Procon Itinerante com emissão de nova Carteira de Identidade

Quem mora na Serra e precisa colocar a documentação em dia ou resolver problemas com empresas de energia e água terá uma boa oportunidade neste sábado (19).

A Praça dos Ipês, no bairro Barcelona, recebe um mutirão de serviços gratuitos pela manhã, com destaque para a emissão da nova carteira de identidade e atendimento do Procon-ES.





Durante o atendimento, os moradores podem registrar reclamações e denúncias relacionadas a problemas de consumo, além de receber orientações sobre seus direitos. O evento também reserva um espaço para o público infantil sobre direitos do consumidor, com atividades educativas voltadas a crianças e adolescentes.





Para ser atendido, o cidadão precisa levar documento oficial de identificação com foto, CPF e os papéis relacionados à demanda que deseja resolver, como contratos, faturas ou comprovantes de pagamento.