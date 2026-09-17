Estudo revela o papel das mudanças climáticas nas inundações no Nepal

"O Nepal tem usado repetidamente o termo 'compensação' para descrever os tão necessários recursos para recuperação. Essa distinção aponta para um modelo em que o poluidor paga, em vez de um modelo no qual os países afetados arcam com a maior parte dos custos e dependem de ajuda para cobrir as lacunas", afirma Danya Liu, especialista em adaptação climática da BloombergNEF.