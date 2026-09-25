Cinco Pontes: TCES dá prazo de 90 dias para governo fazer plano de manutenção

No relatório da análise técnica apresentada pelo conselheiro Sebastião Macedo, relator do processo, a Seger "esclareceu que administra apenas bens de uso especial e dominicais, afastando-se de ativos de infraestrutura”, a exemplo da Cinco Pontes. A Secult confirmou que a ponte é um bem tombado, mas que isso não transferia a responsabilidade para a pasta, sugerindo ao TCES que a gestão da estrutura deveria ser atribuída à Secretaria de Mobilidade e Infraestrutura (Semobi). O secretário da pasta, Fábio Damasceno, também havia divulgado publicamente o interesse da Secretaria pela ponte.





A partir desses e de outros retornos, o levantamento feito pela análise técnica do TCES evidenciou que “a gestão de Obras de Arte Especiais — categoria na qual a ponte se enquadra — compete ao Departamento de Edificações e de Rodovias (DER-ES), autarquia vinculada à Semobi”, incluindo na responsabilidade de ambos “o gerenciamento técnico de obras, manutenção e monitoramento estrutural”, além da elaboração de Plano de Manutenção e Recuperação.