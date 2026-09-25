AGazeta

AGazeta

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

O "dono" da ponte

Cinco Pontes: TCES dá prazo de 90 dias para governo fazer plano de manutenção

Após décadas de indefinição, tribunal definiu que Estado é responsável pela gestão da ponte e estabeleceu prazos para manutenção e adoção de medidas emergenciais

Publicado em 25 de Setembro de 2026 às 13:25

Maurílio Mendonça

Maurílio Mendonça

Publicado em 

25 set 2026 às 13:25
Cinco Pontes
O Tribunal de Contas do Espírito Santo deu prazos de 60 a 120 dias para Governo do Espírito Santo regularizar a titularidade sobre a Ponte Florentino Avidos, conhecida como Cinco Pontes. Fernando Madeira

Decidido: a Ponte Florentino Avidos, conhecida como Cinco Pontes, é de responsabilidade do governo do Espírito Santo. A decisão é do Tribunal de Contas do Espírito Santo (TCES), que, na quinta-feira (24), colocou um ponto final na dúvida de quem administra a estrutura. 


Agora, o Estado tem 90 dias para apresentar um Plano de Manutenção e Recuperação da Cinco Pontes, além de 120 dias para fazer a regularização patrimonial e orçamentária.

O TCES também definiu o prazo de 60 dias para o Estado definir e publicar o ato normativo de designação do responsável e cumprir as medidas emergenciais de sinalização, interdição seletiva e reparação do buraco na passarela de pedestres, independentemente da conclusão da regularização patrimonial.


Essa necessidade de medidas emergenciais, por sinal, é que levou o TCES a identificar o "dono" da Cinco Pontes, preocupado com os diversos pontos de oxidação da estrutura, incluindo um buraco na passarela para trânsito de pedestres, constatados em vistoria feita pelo próprio tribunal.

Trata-se de falha de governança que demanda a notificação dos órgãos competentes para definição formal das responsabilidades e adoção das medidas necessárias à manutenção e preservação da ponte.

Trecho da análise técnica do processo do TCES sobre titularidade e competência administrativa da Ponte Florentino Avidos (Cinco Pontes)

Em outubro de 2025, A Gazeta divulgou todo o percurso iniciado pelo Tribunal de Contas para identificar o responsável administrativo, por meio de uma auditoria que tentou localizar, sem sucesso, o órgão responsável pela estrutura. Foram enviados ofícios entre junho e setembro de 2025, tanto para o Estado, mais especificamente para o Departamento de Edificações e de Rodovias (DER-ES), quanto para as prefeituras de Vitória e Vila Velha. Ninguém assumiu a gestão da ponte.


Como consequência, duas pastas do atual governo foram notificadas pela Corte de Contas: a Secretaria de Estado da Cultura (Secult), pelo fato de a ponte ser um patrimônio tombado, e a Secretaria de Estado de Gestão e Recursos Humanos (Seger).
“Dono” encontrado

No relatório da análise técnica apresentada pelo conselheiro Sebastião Macedo, relator do processo, a Seger "esclareceu que administra apenas bens de uso especial e dominicais, afastando-se de ativos de infraestrutura”, a exemplo da Cinco Pontes. A Secult confirmou que a ponte é um bem tombado, mas que isso não transferia a responsabilidade para a pasta, sugerindo ao TCES que a gestão da estrutura deveria ser atribuída à Secretaria de Mobilidade e Infraestrutura (Semobi). O secretário da pasta, Fábio Damasceno, também havia divulgado publicamente o interesse da Secretaria pela ponte.


A partir desses e de outros retornos, o levantamento feito pela análise técnica do TCES evidenciou que “a gestão de Obras de Arte Especiais — categoria na qual a ponte se enquadra — compete ao Departamento de Edificações e de Rodovias (DER-ES), autarquia vinculada à Semobi”, incluindo na responsabilidade de ambos “o gerenciamento técnico de obras, manutenção e monitoramento estrutural”, além da elaboração de Plano de Manutenção e Recuperação.

A análise técnica, acompanhada pelo Ministério Público de Contas do Espírito Santo (MPCES) e pelos conselheiros do TCES, concluiu por não imputar responsabilidades nem aplicar sanções a possíveis responsáveis da Semobi e do DER-ES, mesmo reconhecendo que houve vácuo de titularidade e omissão administrativa continuada, além das ausências de Plano de Manutenção e Recuperação (PMR) e de Registro Patrimonial, Contábil e Orçamentário.

O que o Estado precisa cumprir?

A decisão, dessa forma, determina que a Semobi e o DER-ES elaborem um PMR em até 90 dias, com ações que contemplem um projeto mínimo de recuperação da Cinco Pontes, incluindo inspeção cadastral e especial, diagnóstico estrutural, cronograma de intervenções preventivas e corretivas, além de dotação orçamentária específica e de aprovação prévia do Conselho Estadual de Cultura (CEC).

O governo do Espírito Santo também deve, em 120 dias, cumprir a regularização patrimonial e orçamentária. Dessa forma, caberá à Secretaria de Estado de Gestão e Recursos Humanos (Seger) incluir a Ponte Florentino Avidos no Inventário de Bens Imóveis do Estado, à Secretaria de Estado da Fazenda (Sefaz) realizar o registro contábil como ativo imobilizado da ponte e à Secretaria de Estado de Economia e Planejamento (SEP) prever uma dotação específica no próximo Plano Plurianual (PPA) e na Lei Orçamentária Anual (LOA) de 2027.


As decisões do TCES ainda incluem o prazo de 60 dias para o Estado editar e publicar o decreto ou portaria que vai formalizar o órgão responsável pela gestão, manutenção e monitoramento estrutural da ponte, além de garantir que, no mesmo prazo, sejam adotadas as medidas emergenciais de sinalização, interdição seletiva e reparação do buraco na passarela de pedestres.

Governo está "alinhado" com o TCES

Por meio de nota, o governo do Espírito Santo disse que está alinhado ao entendimento do Tribunal de Contas quanto à necessidade de definição e organização da gestão da Ponte Florentino Avidos e reforçou que adotará as providências necessárias para atender às recomendações do TCES, de acordo com as atribuições dos órgãos envolvidos.


A nota divulgada pelo governo informa, ainda, que o Estado já vem estruturando as ações necessárias para a requalificação da ponte, a partir de um projeto em desenvolvimento pela Semobi que prevê intervenções e manutenção da estrutura.


A secretaria também se compromete a estruturar o serviço de monitoramento, atendimento operacional e suporte aos usuários do trecho, com guinchos, ambulâncias e carros de apoio, em uma operação semelhante à realizada atualmente na Terceira Ponte.

Fim de um impasse de décadas

Desde a década de 1990 era difícil identificar o “dono” da Ponte Florentino Avidos. Sobre essa ausência, uma matéria de A Gazeta, publicada há 32 anos (em 9 agosto de 1994), já levantava esse jogo de empurra que o TCES solucionou quinta-feira (24). 


Sob o título de "Órgãos não assumem a manutenção da Cinco Pontes", a reportagem buscou identificar, junto ao DER — na época ainda nomeado como Departamento de Estradas de Rodagem — e às prefeituras de Vitória e Vila Velha, quem deveria conservar a estrutura, que se encontrava "maltratada por uma cobertura asfáltica desgastada, por muitos buracos e pela falta de limpeza".

Matéria publicada em A Gazeta mostra que ausência de órgão responsável pela manutenção das Cinco Pontes persiste desde a década de 1990
Matéria publicada em A Gazeta mostra que ausência de órgão responsável pela manutenção das Cinco Pontes persiste desde a década de 1990 Acervo A Gazeta/ reprodução

O DER, à época, não se manifestou oficialmente, mas um engenheiro do órgão, ouvido pelo jornal sob a condição de anonimato, informou que o departamento nada teria a ver com a conservação da ponte. A mesma alegação foi feita pela Prefeitura de Vitória. Já a administração de Vila Velha não enviou resposta à reportagem, após uma reunião do secretariado impedir um posicionamento.

De onde vem o apelido?

Inaugurada em 1927 pelo governo do Estado, ela foi entregue na época à administração do Porto de Vitória, que até os anos 1980 era o principal responsável pela sua manutenção, por conta do acesso ferroviário ao cais portuário.


O apelido de Cinco Pontes, por sinal, surgiu durante sua construção. O material utilizado em sua estrutura, inteiramente importado da Alemanha e transportado de navio até o Espírito Santo, chegou dividido em cinco partes de encaixe.

Leia Mais

Relator vota contra abertura de investigação sobre Gonet e afastamento do procurador do caso Master

PIS/Pasep: Caixa paga novo lote de dinheiro esquecido nesta sexta (25)

Violência no trânsito mata quase 3 pessoas por dia no Espírito Santo

O que esperar da primeira onda de calor na primavera do El Niño no Brasil?

Renner fala sobre morte de Rick em vídeo: 'Aos poucos a gente vai levantar'

este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

TCES Governo do ES Ponte Florentino Avidos (Cinco Pontes) Semobi DER-ES Seger Sefaz
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Beatriz Fickert Santoro era engenheira mecânica na Marinha em São Paulo; boletim registra que a vítima chegou sem vida ao Hospital Universitário
Engenheira da Marinha é encontrada morta em alojamento na USP
Lula
Lula confirma que assinará fim das bets no fim da tarde desta sexta (25)
Imagem de destaque
Vai correr? Veja como fica o tempo no fim de semana na Grande Vitória

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados