Governo do ES vai assumir manutenção das Cinco Pontes, diz secretário

Auditoria realizada pelo Tribunal de Contas do Espírito Santo mostrou que nem a gestão estadual nem as prefeituras da Grande Vitória administravam a estrutura

Publicado em 22 de outubro de 2025 às 09:32

Gestão das Cinco Pontes vai passar a ser feita pelo governo do Estado Crédito: Fernando Madeira

O secretário de Estado de Mobilidade e Infraestrutura, Fabio Damasceno, afirmou na manhã desta quarta-feira (22), em entrevista ao Bom Dia Espírito Santo, da TV Gazeta, que o governo estadual vai assumir a gestão da Ponte Florentino Avidos, conhecida como Cinco Pontes, em Vitória.

Como A Gazeta mostrou, a estrutura era alvo de um impasse entre o governo do Estado e prefeituras da Grande Vitória. Uma auditoria realizada pelo Tribunal de Contas do Espírito Santo (TCES) tentou localizar o órgão responsável pela ponte por meio de ofícios enviados entre junho e setembro deste ano, sem sucesso. Como consequência, duas pastas da administração estadual foram notificadas pela Corte de Contas para que se manifestassem: as secretarias de Cultura (Secult) e de Gestão e Recursos Humanos (Seger).

Nesta quarta-feira (22), a reportagem da TV Gazeta esteve no local e constatou um buraco no meio da passarela por onde passam pedestres e ciclistas que cruzam a ponte entre Vitória e Vila Velha. Questionado sobre os problemas na estrutura, o secretário afirmou que, após conversa com o governador Renato Casagrande (PSB), foi tomada a decisão de o Estado assumir a manutenção da via.

“Conversei com o governador Renato Casagrande, tomamos a decisão de a Secretaria de Mobilidade assumir a gestão das Cinco Pontes. Já estou mandando uma equipe agora de manhã, inclusive é a equipe da Ceturb Rodovias, que também cuida da Terceira Ponte, para fazer uma análise. Vamos elaborar um projeto para refazer aquela calçada. São placas de concreto que acabam se desprendendo. Vamos fazer uma avaliação para implantar uma calçada contínua. Vamos fazer agora, definitivamente, as obras das Cinco Pontes”, declarou Fabio Damasceno.

Questionado se o governo estadual não poderia ter assumido a gestão da ponte antes, o secretário justificou que a estrutura tinha um “problema jurídico”, uma vez que não fazia parte do patrimônio do Estado.

Gestão das Cinco Pontes foi parar no TCES

Um relatório elaborado pela área técnica do Tribunal de Contas, ao qual a reportagem de A Gazeta teve acesso, apontou que nenhum órgão público contatado se identificou como responsável pelas Cinco Pontes. Vistoria realizada na ponte, de acordo com a Corte de Contas, detectou diversos pontos de oxidação da estrutura, incluindo um “buraco” na passarela para trânsito de pedestres.

O impasse, que se arrasta pelo menos desde a década de 1990, acontece a poucos anos do centenário da Florentino Avidos. A ponte foi inaugurada em 1927 pelo governo do Estado e entregue na época à administração do Porto de Vitória, que até os anos 1980 era o principal responsável pela sua manutenção — a estrutura era acesso ferroviário ao cais portuário.

O apelido de Cinco Pontes surgiu de sua construção. O material utilizado em sua estrutura foi inteiramente importado da Alemanha e transportado de navio para o Espírito Santo, dividido em cinco partes de encaixe.

Decisão do dia 3 deste mês do conselheiro Sebastião Carlos Ranna, relator do caso no TCES, mandou a Secretaria de Estado da Cultura (Secult) e a Secretaria de Estado de Gestão e Recursos Humanos (Seger) apontarem o órgão responsável pelas Cinco Pontes. A Secult foi envolvida porque a estrutura é tombada como patrimônio pelo Conselho Estadual de Cultura (CEC).

No relatório de 79 páginas que embasou a decisão, os auditores do TCES descrevem todas as tentativas de identificação do órgão competente. Foram feitas consultas à legislação, a registros de obras anteriores e diretamente aos Executivos, por meio de uma série de ofícios enviados ao Departamento de Edificações e de Rodovias do Espírito Santo (DER-ES) do governo estadual e às prefeituras de Vitória e de Vila Velha. A verificação, de acordo com os auditores, tinha como objetivo definir responsáveis e identificar eventuais conflitos ou disputas entre órgãos públicos.

A Prefeitura de Vila Velha informou ao TCES que “não é responsável pela manutenção das unidades de iluminação pública instaladas na Ponte Florentino Avidos”. A resposta da Secretaria de Obras e Projetos Estruturantes, indicam os auditores, embora se refira à iluminação, pode ser estendida à manutenção da ponte.



A Prefeitura de Vitória manifestou-se por meio de duas pastas. A Secretaria de Transportes, Trânsito e Infraestrutura Urbana identificou-se como responsável pela iluminação pública da Florentino Avidos. Já a Secretaria de Obras, quando questionada sobre a manutenção, informou que não é responsável pela conservação e apontou que a competência seria do DER.

Já o DER respondeu à Corte de Contas que a chamada Cinco Pontes não consta na malha rodoviária sob responsabilidade do departamento e que, “desta maneira, essa autarquia não possui responsabilidades pela operação, manutenção, conservação e gestão deste ativo”.

Diante do impasse, a área técnica do TCES enviou novos ofícios ao governo e às prefeituras, pedindo esclarecimentos sobre qual seria o órgão responsável pela manutenção da ponte. Mais uma vez, o DER afirmou não ser o responsável e acrescentou que não sabia informar qual seria o órgão competente: "Esta autarquia não detém informações acerca da entidade responsável pela manutenção da ponte mencionada", diz o documento do DER.

“Essa ausência evidencia a inexistência, até a data da auditoria realizada pela equipe técnica deste tribunal, de uma política sistematizada de gestão e conservação dessa estrutura, contrariando as boas práticas de engenharia e as recomendações estabelecidas por normas técnicas”, diz trecho do relatório.

Matéria publicada em A Gazeta mostra que ausência de órgão responsável pela manutenção das Cinco Pontes persiste desde a década de 1990 Crédito: Acervo A Gazeta/ reprodução

Problema é antigo

A ausência de um órgão público responsável pela manutenção da Ponte Florentino Avidos é antiga. Matéria de A Gazeta publicada há 31 anos, em 9 agosto de 1994, levantava justamente o mesmo jogo de empurra.

Sob o título de “Órgãos não assumem a manutenção da Cinco Pontes”, a reportagem buscou com o DER e as prefeituras de Vitória e Vila Velha identificar quem deveria conservar a estrutura, que se encontrava "maltratada por uma cobertura asfáltica desgastada, por muitos buracos e pela falta de limpeza”.

O DER, à época, não se manifestou oficialmente, mas um engenheiro do órgão, ouvido pelo jornal sob a condição de anonimato, informou que o departamento nada teria a ver com a conservação da ponte. A mesma alegação foi dada pela Prefeitura de Vitória. Já a administração de Vila Velha não enviou resposta à reportagem, após uma reunião do secretariado impedir um posicionamento.

