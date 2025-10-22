Perigo

Cinco Pontes: trecho de passarela cede e põe pedestres e ciclistas em risco

Estrutura na Ponte Florentino Avidos, entre Vitória e Vila Velha, já apresentou outros problemas; Semobi informou que assumirá a responsabilidade pela conservação da passarela, antes a cargo do DER-ES

Publicado em 22 de outubro de 2025 às 09:02

Placa de concreto cedeu, colocando ciclistas e pedestres em perigo nas Cinco Pontes Crédito: Oliveira Alves

Uma placa de concreto da passarela da Ponte Florentino Avidos — as Cinco Pontes, entre Vitória e Vila Velha — cedeu, colocando em risco pedestres e ciclistas que precisam usar a estrutura para fazer a travessia. A situação foi mostrada pela reportagem da TV Gazeta durante o Bom Dia ES, no início da manhã desta terça-feira (22).

A repórter Alice Souza, da TV Gazeta, foi ao local e constatou que a parte quebrada da passarela ficou praticamente solta, prestes a cair. A única tentativa de alertar sobre o problema foi um pedaço de isopor colocado no local, possivelmente por algum usuário, para avisar quem passa pela região. Não havia nenhum cone sinalizando o perigo ou delimitando a área para evitar acidentes (veja acima).

Problema antigo e mudança na gestão

Desde o início do ano, em reportagens exibidas 28 de janeiro, 7 de julho e no início deste mês — há duas semanas —, outro buraco na passarela, no lado oposto da pista, foi mostrado. A situação foi acompanhada por cerca de três meses. Na ocasião, o Departamento de Edificações e de Rodovias do Espírito Santo (DER-ES) informou que faria um reparo paliativo e colocou uma chapa de ferro para cobrir o buraco entre as placas de concreto.

Conserto paliativo feito pelo DER-ES em outro buraco na Ponte Florentino Avidos Crédito: Leitor A Gazeta

Semobi vai assumir manutenção das Cinco Pontes

No dia 10 de outubro, A Gazeta publicou a matéria "Quem é o dono das Cinco Pontes? TCES procura órgão responsável", explicando que o governo do Estado e prefeituras de Vitória e Vila Velha tinham negado ao Tribunal de Contas que teriam obrigação com a manutenção da estrutura. Nesta quarta, diante de mais um problema na passarela da Ponte Florentino Avidos, o secretário de Mobilidade e Infraestrutura, Fábio Damasceno, afirmou em entrevista ao vivo ao Bom Dia ES, nesta terça-feira, que a responsabilidade pela manutenção da estrutura passará a ser da Secretaria de Mobilidade e Infraestrutura (Semobi-ES).

Conversei com o governador Renato Casagrande e tomamos essa decisão de que a Semobi vai assumir a gestão das Cinco Pontes. Já estou mandando, agora de manhã, uma equipe da Ceturb Rodovias, que toma conta da Terceira Ponte, para refazer aquela calçada. São placas de concreto que, com o tempo, acabam se desfazendo Fábio Damasceno Secretário de Estado de Mobilidade e Infraestrutura

Damasceno explicou que o objetivo é implantar uma calçada de concreto contínua: “Isso para que a gente não tenha mais esse tipo de problema”, afirmou.

*Com informações da repórter Alice Souza, da TV Gazeta

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta