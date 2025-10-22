Cinco Pontes: trecho de passarela cede e põe pedestres e ciclistas em risco

Publicado em 22 de outubro de 2025 às 09:02
Uma placa de concreto da passarela da Ponte Florentino Avidos — as Cinco Pontes, entre Vitória e Vila Velha — cedeu, colocando em risco pedestres e ciclistas que precisam usar a estrutura para fazer a travessia. A situação foi mostrada pela reportagem da TV Gazeta durante o Bom Dia ES, no início da manhã desta terça-feira (22).
A repórter Alice Souza, da TV Gazeta, foi ao local e constatou que a parte quebrada da passarela ficou praticamente solta, prestes a cair. A única tentativa de alertar sobre o problema foi um pedaço de isopor colocado no local, possivelmente por algum usuário, para avisar quem passa pela região. Não havia nenhum cone sinalizando o perigo ou delimitando a área para evitar acidentes (veja acima).
Desde o início do ano, em reportagens exibidas 28 de janeiro, 7 de julho e no início deste mês — há duas semanas —, outro buraco na passarela, no lado oposto da pista, foi mostrado. A situação foi acompanhada por cerca de três meses. Na ocasião, o Departamento de Edificações e de Rodovias do Espírito Santo (DER-ES) informou que faria um reparo paliativo e colocou uma chapa de ferro para cobrir o buraco entre as placas de concreto.
No dia 10 de outubro, A Gazeta publicou a matéria "Quem é o dono das Cinco Pontes? TCES procura órgão responsável", explicando que o governo do Estado e prefeituras de Vitória e Vila Velha tinham negado ao Tribunal de Contas que teriam obrigação com a manutenção da estrutura. Nesta quarta, diante de mais um problema na passarela da Ponte Florentino Avidos, o secretário de Mobilidade e Infraestrutura, Fábio Damasceno, afirmou em entrevista ao vivo ao Bom Dia ES, nesta terça-feira, que a responsabilidade pela manutenção da estrutura passará a ser da Secretaria de Mobilidade e Infraestrutura (Semobi-ES).
Damasceno explicou que o objetivo é implantar uma calçada de concreto contínua: “Isso para que a gente não tenha mais esse tipo de problema”, afirmou.
*Com informações da repórter Alice Souza, da TV Gazeta
