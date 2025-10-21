Trama golpista: Moraes diz não haver dúvidas da participação de major do ES

Publicado em 21 de outubro de 2025 às 12:52
O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), relator dos processos relacionados à trama golpista de 2022, votou pela condenação do major do Exército Angelo Martins Denicoli, no julgamento retomado pela Primeira Turma nesta terça-feira (21). Na leitura do voto, o magistrado afirmou não haver dúvidas da participação do morador de Colatina na trama golpista.
“Os elementos de prova ressaltam que Ângelo Martins Denicoli estava associado ao objetivo antidemocrático da organização criminosa, contribuindo efetivamente com o desenho de uma narrativa a ser difundida, visando à restrição do exercício dos poderes constitucionais, especificamente o Poder Judiciário e a Justiça eleitoral”, declarou Moraes.
Conforme destacado pelo ministro, o envolvimento de Denicoli pode ser confirmado em ao menos duas situações distintas. Uma delas se refere às anotações de Alexandre Ramagem, ex-diretor da Agência Brasileira de Inteligência (Abin) e condenado com outros sete réus no Núcleo 1 da ação por tentativa de golpe de Estado.
Em uma das ocasiões, Ramagem afirmou: “Estou com a ajuda de Denicoli nessa empreitada”, referindo-se ao trabalho de levantamento de informações sobre as urnas eletrônicas. Esses dados levaram à criação de um documento usado em uma live do influenciador argentino Fernando Cerimedo, com o objetivo de atacar o sistema eleitoral brasileiro.
A outra situação citada por Alexandre de Moraes diz respeito à delação de Mauro Barbosa Cid, ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro (PL) e também condenado no julgamento que apurou os crimes contra o Núcleo 1. Ao ser questionado pelo ministro, Cid confirmou que Denicoli integrava o núcleo responsável por sustentar a disseminação de massiva desinformação sobre fraude nas urnas.
"Mauro César Barbosa Cid, em seu depoimento na qualidade de informante do juízo, e aqui é importante salientar que o réu colaborador foi ouvido também nesse núcleo, na condição de informante do juízo, destacou a função de Ângelo Martins Denicole no âmbito da empreitada delitiva, corroborando todas essas provas trazidas do vínculo do réu com a organização criminosa", destacou o ministro.
Cid ainda afirmou que Denicoli era o ponto de ligação da organização criminosa com o influenciador argentino Fernando Cerimedo.
Alexandre de Moraes manifestou, por fim, que o envolvimento de Angelo Martins Denicoli na trama golpista é comprovado por provas fartas, não havendo dúvida da sua participação nos atos de tentativa de golpe de Estado.
Salientou ainda que o morador de Colatina e os outros réus atuaram para insuflar a população contra as instituições democráticas.
“Ângelo Martins Denicoli, efetivamente, esteve vinculado à organização criminosa em unidade de desígnios, desempenhando função relevante para a concepção do objetivo antidemocrático e golpista do grupo delitivo”, disse o ministro.
