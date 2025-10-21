Trama golpista

Moraes vota para condenar major capixaba por tentativa de golpe

Angelo Denicoli é acusado de tentativa de golpe de Estado para reverter o resultado das eleições de 2022 no julgamento que foi retomado nesta terça-feira (21)

Publicado em 21 de outubro de 2025 às 11:30

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), proferiu seu voto nesta terça-feira (21) pela condenação do major do Exército Angelo Martins Denicoli, morador de Colatina, Noroeste do Espírito Santo. Ele é acusado de fazer parte do Núcleo 4, responsável pela disseminação de mentiras contra o sistema eleitoral brasileiro.

"Os elementos de prova ressaltam que Ângelo Martins Denicoli estava associado ao objetivo antidemocrático da organização criminosa, contribuindo efetivamente com o desenho de uma narrativa a ser difundida, visando a restrição do exercício. dos poderes constitucionais, especificamente o Poder Judiciário e a Justiça Eleitoral", afirmou Moraes.

O magistrado segue a leitura de sua manifestação. Até o momento, ele já se posicionou pela punição dos ex-militares Ailton Barros e Denicoli.

O conjunto de acusados foi denunciado pela Procuradoria-Geral da República (PGR) por propagar dados incorretos a respeito das urnas eletrônicas e executar ataques contra os líderes das Forças Armadas que se opunham ao golpe de Estado.

Após a conclusão do voto do relator, será a vez dos ministros Cristiano Zanin, Cármen Lúcia, Luiz Fux e Flávio Dino. O julgamento prossegue nesta terça-feira (21).

São réus nesta ação Ailton Barros (major expulso do Exército), Ângelo Denicoli (major da reserva do Exército), Giancarlo Gomes Rodrigues (sargento do Exército), Guilherme Marques de Almeida (tenente-coronel do Exército), Reginaldo Vieira de Abreu (coronel do Exército), Marcelo Bormevet (policial federal) e Carlos Cesar Rocha (presidente do Instituto Voto Legal).

