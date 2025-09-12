Home
>
Brasil
>
Veja a proclamação de pena e condenação de Bolsonaro

Veja a proclamação de pena e condenação de Bolsonaro

Ex-presidente foi condenado por cinco crimes, entre eles golpe de Estado

Imagem de perfil de BBC News Brasil

BBC News Brasil

[email protected]

Publicado em 12 de setembro de 2025 às 18:00

O presidente da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), Cristiano Zanin, foi responsável por ler a condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro na noite desta quinta-feira (11/9).

Recomendado para você

Especialista revela estratégias para os vestibulandos alcançarem uma boa nota em uma das provas mais concorridas do Brasil

7 dicas essenciais para estudar Ciências Sociais para a Fuvest

Ex-presidente foi condenado por cinco crimes, entre eles golpe de Estado

Veja a proclamação de pena e condenação de Bolsonaro

Vereador do Rio de Janeiro criticou acordo de delação do ex-ajudante de ordens da Presidência no governo de Jair Bolsonaro

Carlos Bolsonaro ironiza Mauro Cid após condenação do pai no STF: 'Parabéns'

Bolsonaro foi condenado a 27 anos e 3 meses de prisão e multa, com regime inicial fechado.

Ele foi considerado culpado de organização criminosa armada, tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado pela violência e grave ameaça e deterioração de patrimônio tombado.

A sessão do julgamento foi encerrada pelo presidente do STF, Luís Roberto Barroso, que, apesar de não fazer parte da Primeira Turma, esteve presente na sessão.

O ministro afirmou que o julgamento foi "paradigmático e divisor de águas na história do Brasil".

Ex-presidente foi condenado por cinco crimes, entre eles golpe de Estado
  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

Tópicos Relacionados

Julgamento Supremo Tribunal Federal Condenado Cristiano Zanin Golpe de Estado

A Gazeta integra o

The Trust Project
Saiba mais