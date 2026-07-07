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Gastronomia

8 receitas com chia para ajudar no emagrecimento de forma saudável

Além de seus benefícios para a saúde, ela é bastante versátil e pode ser utilizada no preparo de pratos doces e salgados
Portal Edicase

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Publicado em 07 de Julho de 2026 às 19:55

Salmão com crosta de chia e aspargos (Imagem: WhiteYura | Shutterstock)
Salmão com crosta de chia e aspargos Crédito: Imagem: WhiteYura | Shutterstock
A semente de chia é um alimento altamente nutritivo, rica em fibras, proteínas, ômega 3, antioxidantes, vitaminas e minerais que contribuem para o bom funcionamento do organismo. Por promover maior sensação de saciedade e auxiliar no funcionamento do intestino, ela pode ser uma aliada em estratégias de emagrecimento quando associada a uma alimentação equilibrada e à prática de atividades físicas.
A seguir, confira como preparar 8 receitas saudáveis com chia!

1. Salmão com crosta de chia e aspargos

Ingredientes

  • 2 filés de salmão limpos
  • 4 colheres de sopa de sementes de chia
  • 2 colheres de sopa de mostarda dijon
  • 1 colher de sopa de mel
  • 2 colheres de sopa de azeite
  • 1 colher de chá de raspas de limão
  • 12 aspargos
  • Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
  • Azeite para untar

Modo de preparo

Em uma tigela, misture a mostarda dijon, o mel, 1 colher de sopa de azeite e as raspas de limão até obter um molho homogêneo. Reserve. Em outra tigela, tempere os filés de salmão com o sal e a pimenta-do-reino. Espalhe a mistura de mostarda sobre a parte superior dos filés e pressione delicadamente as sementes de chia para formar uma crosta uniforme.
Disponha os filés em uma assadeira levemente untada com azeite. Em uma tigela, misture os aspargos com 1 colher de sopa de azeite, sal e pimenta-do-reino. Coloque os aspargos ao redor do salmão na assadeira. Leve ao forno preaquecido a 200 °C por 15 a 20 minutos, ou até que o salmão esteja cozido e a crosta esteja levemente dourada. Retire do forno e sirva acompanhado dos aspargos assados.

2. Bolo de milho-verde com chia

Ingredientes

  • 1 1/2 xícara de chá de fubá
  • 1 xícara de chá de milho-verde fresco
  • 1 xícara de chá de açúcar
  • 1 xícara de chá de leite de coco
  • 1/2 xícara de chá de coco ralado
  • 1/4 xícara de chá de óleo vegetal
  • 1 colher de sopa de vinagre de maçã
  • 1/2 colher de café de sal
  • 2 colheres de sopa de sementes de chia
  • 1 colher de sopa de fermento químico em pó
  • Óleo vegetal para untar
  • Farinha de trigo para enfarinhar

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque todos os ingredientes, exceto o fermento químico e a chia, e bata até obter uma consistência homogênea. Adicione o fermento químico e as sementes de chia e bata rapidamente para incorporar. Reserve. Unte uma assadeira com óleo vegetal e enfarinhe com farinha de trigo. Despeje a massa e leve ao forno preaquecido a 200 °C até dourar. Desligue o forno, espere esfriar e desenforme com cuidado. Sirva em seguida.

3. Crepe de chia recheado com frango

Ingredientes

Massa
  • 2 ovos
  • 2 colheres de sopa de farinha de aveia
  • 2 colheres de sopa de queijo cottage
  • 1 colher de sopa de semente de chia triturada
  • 1 pitada de sal
Recheio
  • 100 g de peito de frango cozido e desfiado
  • 1 colher de sopa de creme de ricota
  • Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Massa
Em um prato, coloque os ovos e bata até obter uma consistência homogênea. Adicione a farinha de aveia e a chia e misture. Acrescente o queijo cottage e o sal e mexa até obter uma textura cremosa. Após, leve uma frigideira antiaderente ao fogo médio para aquecer. Com a ajuda de uma concha, disponha um pouco de massa sobre a panela e espalhe. Frite até dourar e vire para dourar o outro lado. Repita o processo com o restante da massa e reserve.
Recheio
Em um recipiente, coloque o peito de frango, o creme de ricota, o sal e a pimenta-do-reino e misture. Disponha o recheio sobre os crepes e dobre. Sirva em seguida.
Creme de abóbora com chia (Imagem: ArtCookStudio | Shutterstock)
Creme de abóbora com chia Crédito: Imagem: ArtCookStudio | Shutterstock

4. Creme de abóbora com chia

Ingredientes

  • 1 abóbora-cabotiá sem sementes e picada
  • 1 cebola descascada e picada
  • 1 colher de sopa de azeite
  • 1 colher de sobremesa de açafrão
  • 3 xícaras de chá de água
  • 2 colheres de sopa de sementes de chia
  • Sal a gosto

Modo de preparo

Em uma panela, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola e doure. Acrescente a abóbora-cabotiá, o açafrão e duas xícaras de chá de água e cozinhe até a abóbora-cabotiá ficar macia. Desligue o fogo, espere amornar e transfira a mistura para um liquidificador. Junte o restante da água, as sementes de chia e o sal e bata até obter uma consistência homogênea. Disponha o creme novamente na panela e leve ao fogo médio para aquecer. Sirva em seguida.
Dica: sirva polvilhado com sementes de chia.

5. Mingau de chia com banana

Ingredientes

  • 1/2 xícarade chá de aveiaem flocos
  • 2 colheres de sopa de sementes de chia
  • 200ml deleite de amêndoas
  • 1colher de sobremesade mel
  • 1 banana descascada e amassada
  • Canela em pó para polvilhar

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque a chia e o leite de amêndoas, cubra com plástico-filme e deixe descansar por 2 horas. Após, adicione a banana, a aveia e o mel e misture. Leve ao fogo médio para cozinhar até levantar fervura, mexendo sempre. Desligue o fogo e polvilhe com canela em pó. Sirva em seguida.

6. Omelete com chia

Ingredientes

  • 2 ovos
  • 1 colher de chá de sementes de chia
  • 1 colher de sopa de cebolinha picada
  • 2 colheres de sopa de alho-poró picado
  • Sal, pimenta-do-reino moída e orégano a gosto
  • Azeite para untar

Modo de preparo

Em um recipiente, bata os ovos até ficarem homogêneos. Acrescente a chia, a cebolinha, o alho-poró, o orégano, o sal e a pimenta-do-reino. Misture bem. Unte uma frigideira com azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Coloque a massa na panela e espalhe. Cozinhe até dourar. Vire para dourar o outro lado. Sirva em seguida.
Pudim de chia com manga e coco (Imagem: Nataliya Arzamasova | Shutterstock)
Pudim de chia com manga e coco Crédito: Imagem: Nataliya Arzamasova | Shutterstock

7. Pudim de chia com manga e coco

Ingredientes

  • 200mlde leite de coco
  • 3colheres de sopa de sementes de chia
  • 3colheres de sopade coco ralado
  • 2colheres de sopade mel
  • 1/2colher de chá de essência de baunilha
  • 1 manga picada

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque o leite de coco, as sementes de chia, o coco ralado, o mel e a essência de baunilha e misture. Cubra com plástico-filme e leve à geladeira por 3 horas. Após, retire da geladeira, adicione a manga e mexa. Sirva em seguida.

8. Salada morna de couve-flor com chia

Ingredientes

  • 1 couve-flor cortada em floretes
  • 3 colheres de sopa de azeite
  • 2 colheres de sopa de sementes de chia
  • 1 colher de chá de páprica doce
  • 1 colher de chá de alho em pó
  • Suco de 1 limão
  • 2 colheres de sopa de salsinha fresca
  • Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em uma tigela, misture a couve-flor com 2 colheres de sopa de azeite, a páprica doce, o alho em pó, o sal e a pimenta-do-reino. Distribua a couve-flor em uma assadeira, formando uma única camada. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por 25 a 30 minutos, virando os floretes na metade do tempo, até ficarem macios e levemente dourados. Retire a couve-flor do forno e deixe amornar por alguns minutos. Transfira para uma travessa, regue com o suco de limão e 1 colher de sopa de azeite. Acrescente a salsinha e as sementes de chia e misture delicadamente. Sirva em seguida.

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