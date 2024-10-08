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5 sintomas de alerta para a ansiedade

5 sintomas de alerta para a ansiedade

Identificá-los no início é importante para buscar ajuda médica e evitar que a doença piore
Portal Edicase

Portal Edicase

Publicado em 

08 out 2024 às 17:36

Publicado em 08 de Outubro de 2024 às 17:36

A ansiedade pode apresentar sintomas que atrapalham o dia a dia (Imagem: Mary Long | Shutterstock)
A ansiedade pode apresentar sintomas que atrapalham o dia a dia Crédito: Imagem: Mary Long | Shutterstock
A ansiedade é uma resposta natural do corpo a situações de estresse ou perigo iminente. Ela faz parte do sistema de sobrevivência humano, nos preparando para lidar com ameaças ou desafios. Sentir-se ansioso em momentos pontuais, como antes de uma prova, de uma entrevista de emprego ou de um evento importante, é absolutamente normal.
No entanto, torna-se um problema de saúde quando é constante e desproporcional aos estímulos, interferindo no bem-estar e nas atividades diárias. Nesses casos, pode ser diagnosticada como um transtorno de ansiedade.
A ansiedade tem sido um dos maiores vilões da saúde mental atualmente. Isso acontece muito devido ao ritmo excessivamente acelerado da vida moderna e ao uso desregulado de redes sociais, o que causa pressão por resultados, velocidade e perfeição.
De acordo com o psiquiatra Dr. Flávio H. Nascimento, é fundamental ficar atento aos sinais que indicam que a condição está fora do controle . “Identificar os primeiros sintomas da ansiedade é muito importante para evitar que o problema cresça com o tempo. Quanto mais cedo agir, mais fácil fica controlar a ansiedade e garantir que ela não atrapalhe nosso dia a dia”, ressalta.
Abaixo, confira os sintomas de alerta para a ansiedade!

1. Nervosismo constante

Sentir-se nervoso com frequência é um sinal clássico de ansiedade, podendo se manifestar como inquietação, agitação ou uma sensação de tensão.

2. Dificuldade para dormir

A ansiedade torna mais difícil relaxar o corpo e a mente, o que causa insônia ou sono de baixa qualidade do descanso.
A ansiedade pode dificultar a concentração durante as atividades diárias (Imagem: CandyBox Images | Shutterstock)
A ansiedade pode dificultar a concentração durante as atividades diárias Crédito: Imagem: CandyBox Images | Shutterstock

3. Falta de concentração

Dificuldades para focar nas tarefas diárias são um sinal claro. A mente pode estar tão sobrecarregada de preocupações que fica difícil se concentrar em atividades simples.

4. Aumento da frequência cardíaca

Sentir o coração disparar sem ter uma causa clara que pode surgir em situações cotidianas ou em momentos de estresse é uma resposta física comum à ansiedade .

5. Mudanças de apetite

A ansiedade também pode levar a mudanças no apetite, causando tanto a perda de interesse por alimentos quanto a compulsão por comer.

Busque ajuda especializada

É importante identificar os primeiros sintomas para buscar ajuda especializada, a fim de controlar a ansiedade e evitar que ela piore com o tempo, ressalta Dr. Flávio H. Nascimento.
“É sempre importante lembrar que a saúde mental é essencial para nossa vida e que as suas condições devem ser tratadas da mesma forma que uma doença física, com a ajuda médica especializada, com diagnósticos corretos e tratamentos que ajudam a aliviar os sintomas, como terapia ou medicação específica para o seu caso”, explica.
Por Tayanne Silva

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