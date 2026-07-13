Redes de farmácias abrem novas oportunidades de emprego no ES

Três redes de farmácias estão com novas oportunidades de emprego abertas no Espírito Santo. As chances são para trabalhar em lojas e centros de distribuição.





Há postos de trabalho para profissionais de níveis médio e superior. Para participar dos processos seletivos, basta fazer o cadastro na página de carreira das empresas.





As oportunidades são atualizadas constantemente e podem ser retiradas do sistema à medida que forem preenchidas.