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Saúde

Redes de farmácias abrem novas oportunidades de emprego no ES

Estabelecimentos têm oportunidades para quem tem o ensino médio ou superior, além de diferentes níveis de experiência

Publicado em 13 de Julho de 2026 às 14:31

Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

13 jul 2026 às 14:31
Oportunidade para trabalhar em farmácia
Oportunidade para trabalhar em farmácia Magnific

Três redes de farmácias estão com novas oportunidades de emprego abertas no Espírito Santo. As chances são para trabalhar em lojas e centros de distribuição. 


Há postos de trabalho para profissionais de níveis médio e superior. Para participar dos processos seletivos, basta fazer o cadastro na página de carreira das empresas. 


As oportunidades são atualizadas constantemente e podem ser retiradas do sistema à medida que forem preenchidas.

Confira abaixo as oportunidades disponíveis:

Drogaria Pacheco

Drogaria Pacheco anuncia mais de 200 oportunidades de trabalho na Região Sudeste. No Espírito Santo, as chances estão disponíveis em diversos setores da empresa como lojas do Estado e Centro de Distribuição, que fica em Viana. Os cargos são para diferentes níveis de experiência, inclusive na área de logística. 


A empresa oferece os seguintes benefícios: cesta básica, vale-transporte, restaurante no local, desconto em medicamentos e produtos nas farmácias da rede, seguro de vida, TotalPass, assistência médica e odontológica e Programa de Participação nos Resultados (PPR).


Como se inscrever: os interessados devem fazer o cadastro na página de carreira da empresa. 


Vagas: 

  • Administrativo de loja
  • Atendente de drogaria
  • Assistente de operações
  • Assistente técnico de operação
  • Assistente de logística reversa 
  • Auxiliar de operações
  • Balconista de medicamentos
  • Farmacêutico
  • Fiscal de apoio
  • Motorista
  • Técnico de manutenção

Drogasil

A Drogasil tem oportunidades abertas na Grande Vitória e no interior do Estado, voltadas para profissionais de níveis médio e superior. 


A empresa oferece vale-refeição, vale-transporte, plano de saúde e odontológico, seguro de vida, entre outros benefícios


Como se inscrever: os interessados devem fazer o cadastro na página de carreira da empresa. 


Vagas

  • Atendente de farmácia 
  • Estagiário(a) de farmácia 
  • Farmacêutico(a) 
  • Orientador(a) de loja 

Pague Menos

A Pague Menos contrata colaboradores dos vários níveis de escolaridade na Grande Vitória e no interior do Estado. 


A empresa oferece vale-refeição, vale- transporte, vale-alimentação, plano de saúde e odontológico, entre outros benefícios. 


Como se inscrever: os interessados devem fazer o cadastro na página de carreira da empresa. 


Vagas:

Atendente de farmácia (Cachoeiro de Itapemirim e Vila Velha)

Caixa (Cachoeiro de Itapemirim)

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