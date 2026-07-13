Por que o chocolate fica esbranquiçado? Entenda o motivo e saiba o que fazer

Abrir uma embalagem de chocolate e encontrar uma superfície esbranquiçada pode gerar a impressão de que o produto está estragado e até levar ao seu descarte desnecessário. Conhecido como fat bloom, esse fenômeno acontece quando, por alguma variação de temperatura, a gordura do chocolate migra para sua superfície, causando manchas brancas e opacas.





“Muitas pessoas acreditam que o esbranquiçamento do chocolate acontece nos dias mais quentes, mas a realidade é que pode acontecer com a oscilação de temperatura no armazenamento ou transporte do chocolate” explica a chef chocolatier Vivian Feldman.





Para reduzir o risco, a recomendação é manter o chocolate e as coberturas em locais frescos, ao abrigo de luz direta, com temperatura estável entre 18º e 20º, evitando tanto o calor excessivo quanto as quedas bruscas causadas por geladeiras ou ambientes muito refrigerados.





"É importante buscar estabilidade de temperatura, evitar as oscilações, pois essas trocas constantes de temperatura são o que mais favorece a migração da gordura. Por isso, é importante ter atenção em todas as etapas: armazenamento, transporte e distribuição”, reforça Vivian. “Proteger os produtos da umidade usando embalagens herméticas também ajuda a minimizar o efeito”, completa a chef.





Apesar do impacto visual, o fat bloom não compromete a segurança do chocolate. "O produto continua próprio para uso em preparações. Depois de derretido e temperado corretamente, ele recupera brilho e textura originais, garantindo moldagens perfeitas para ganaches e outros doces, mantendo seu sabor", explica Vivian.