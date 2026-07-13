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Confeitaria

Por que o chocolate fica esbranquiçado? Entenda o motivo e saiba o que fazer

Variações de temperatura no armazenamento podem causar o fenômeno conhecido como 'fat bloom'
Da Redação*

Da Redação*

Publicado em 13 de Julho de 2026 às 14:21

Chocolate esbranquiçado
Chocolate esbranquiçado: fenômeno é conhecido como "fat bloom" Marca Harald

Abrir uma embalagem de chocolate e encontrar uma superfície esbranquiçada pode gerar a impressão de que o produto está estragado e até levar ao seu descarte desnecessário. Conhecido como fat bloom, esse fenômeno acontece quando, por alguma variação de temperatura, a gordura do chocolate migra para sua superfície, causando manchas brancas e opacas. 


“Muitas pessoas acreditam que o esbranquiçamento do chocolate acontece nos dias mais quentes, mas a realidade é que pode acontecer com a oscilação de temperatura no armazenamento ou transporte do chocolate” explica a chef chocolatier Vivian Feldman


Para reduzir o risco, a recomendação é manter o chocolate e as coberturas em locais frescos, ao abrigo de luz direta, com temperatura estável entre 18º e 20º, evitando tanto o calor excessivo quanto as quedas bruscas causadas por geladeiras ou ambientes muito refrigerados. 


"É importante buscar estabilidade de temperatura, evitar as oscilações, pois essas trocas constantes de temperatura são o que mais favorece a migração da gordura. Por isso, é importante ter atenção em todas as etapas: armazenamento, transporte e distribuição”, reforça Vivian. “Proteger os produtos da umidade usando embalagens herméticas também ajuda a minimizar o efeito”, completa a chef.


Apesar do impacto visual, o fat bloom não compromete a segurança do chocolate. "O produto continua próprio para uso em preparações. Depois de derretido e temperado corretamente, ele recupera brilho e textura originais, garantindo moldagens perfeitas para ganaches e outros doces, mantendo seu sabor", explica Vivian.

Como diferenciar de outras possíveis alterações

  • Aroma: perceber cheiros atípicos ou rançosos pode ser um sinal de que o produto está impróprio para o consumo. Isso geralmente acontece devido à expiração do prazo de validade ou a falhas na estocagem, resultando na oxidação das gorduras naturais do cacau.
  • Visual: para identificar o fat bloom, deslize o dedo sobre a mancha branca. Se ela desaparecer e deixar a superfície com um toque oleoso, o chocolate continua em perfeitas condições para ser derretido e usado normalmente.
  • Textura: se houver a presença de pequenos cristais na superfície, trata-se de cristalização de açúcar. Embora isso mude a forma de moldar o ingrediente, ele ainda pode ser aproveitado. "Nesses casos, vale aproveitar o chocolate em recheios e ganaches, onde a textura final não é afetada", sugere Vivian.


Com atenção ao controle de temperatura, tanto do ambiente quanto do armazenamento, é possível evitar que a migração da gordura do chocolate para a superfície comprometa a qualidade dos produtos, mantendo o padrão de trabalho durante todo o ano, independentemente da estação ou da região do país.

Com informações da assessoria de imprensa da Harald

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