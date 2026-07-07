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Festival de chocolates em Vitória terá combos a R$ 29,90; veja lista

Combinações que incluem de bombom a gelato serão vendidas em cafés, docerias e sorveterias do Shopping Vitória
Evelize Calmon

Evelize Calmon

Publicado em 07 de Julho de 2026 às 09:00

Combo da Le Chocolatier no festival I Love Chocolate, no Shopping Vitória
Combo da Le Chocolatier. Foto: Bruno Coelho

Bombons, fondues, gelatos, milk-shakes, trufas, chocolate quente e até panetone farão parte dos combos promocionais de mais uma edição do I Love Chocolate. O circuito gastronômico promovido pelo Shopping Vitória em 15 de seus estabelecimentos começa nesta semana, após o Dia Mundial do Chocolate, e vai até 2 de agosto. 


A partir da próxima quinta-feira, 9 de julho, cafeterias, docerias e sorveterias do centro comercial terão à venda produtos selecionados e combinações de doces e bebidas por um valor fixo e promocional de R$ 29,90.


Os locais participantes estarão identificados com a comunicação da campanha e os combos poderão ser solicitados diretamente aos atendentes das lojas durante o período do festival.

Combo da Mega Store Cacau Show no festival I Love Chocolate, no Shopping Vitória
Combo da Mega Store Cacau Show. Foto: Bruno Coelho

Combos do I Love Chocolate:

  • American Cookies: 1 cookie clássico de brownie + 1 Cappuccino Brasileiro
  • Brasil Cacau: 7 trufas (sabores diversos)
  • Cacau Show: 1 fondue de chocolate ao leite + 1 café expresso ou 2 tabletes La Creme (100g)
  • Casa Bauducco: 1 Café Latte Chocolate + 1 fatia de panettone de frutas cristalizadas
  • Casa do Pão de Queijo: 1 Mocha de Chocolate + 1 fatia de bolo caseiro de chocolate
  • GoldKo: 1 Musa ao Leite + 1 barra de chocolate ao leite com caramelo e flor de sal + 1 bombom de chocolate branco com cookies e creme de avelã
  • Haoma: 3 bombons Best Sellers nos sabores avelã, branco e pistache
  • Ice Cream Roll: 2 gelatos P nos sabores Ferrero Rocher, Grand Bueno ou Pistache Dubai
  • Johnny Rockets: 1 Shake Chocolate Hershey's (500 ml)
  • Johnny Joy: 1 Shake Chocomenta (300 ml) ou 1 Shake Brigadeiro (300 ml) + 1 Caseirinho de brigadeiro tradicional
  • Kopenhagen: 1 chocolate quente G tradicional amargo + 2 trufas (12g) + 1 tablete (10g)
  • Le Chocolatier: 1 chocolate quente + 50g de bombons especiais
  • Mr. Cheney: 1 chocolate quente (240 ml) com chantili + 3 pães de queijo
  • Real Gelato: 1 S'mores Chocolate Quente (maçaricado) + 1 bola de gelato Fior di Latte ou chantili; ou 1 S'mores Crok (sobremesa crocante feita com biscoito, chocolate derretido e marshmallow assado) + 1 bola de gelato Fior di Latte
  • The Coffee: 1 latte preparado com café expresso, chocolate e leite vaporizado + 1 pain au chocolat (massa folhada recheada com chocolate 50%)

Combo da Casa Bauducco no festival I Love Chocolate, no Shopping Vitória
Combo da Casa Bauducco. Foto: Bruno Coelho

I LOVE CHOCOLATE 2026 - 2ª EDIÇÃO 

Quando: de 9 de julho a 2 de agosto

Onde: em 15 cafeterias, docerias e gelaterias do Shopping Vitória. Av. Américo Buaiz, 200, Enseada do Suá, Vitória

Horários: de segunda a sábado, das 10h às 22h; domingos e feriados, das 14h às 21h

Preço fixo do combo nas casas participantes: R$ 29,90

Regulamento: www.shoppingvitoria.com.br  

Mais informações: @shoppingvitoria. 

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