Festival de chocolates em Vitória terá combos a R$ 29,90; veja lista

Bombons, fondues, gelatos, milk-shakes, trufas, chocolate quente e até panetone farão parte dos combos promocionais de mais uma edição do I Love Chocolate. O circuito gastronômico promovido pelo Shopping Vitória em 15 de seus estabelecimentos começa nesta semana, após o Dia Mundial do Chocolate, e vai até 2 de agosto.
A partir da próxima quinta-feira, 9 de julho, cafeterias, docerias e sorveterias do centro comercial terão à venda produtos selecionados e combinações de doces e bebidas por um valor fixo e promocional de R$ 29,90.
Os locais participantes estarão identificados com a comunicação da campanha e os combos poderão ser solicitados diretamente aos atendentes das lojas durante o período do festival.
Combos do I Love Chocolate:
- American Cookies: 1 cookie clássico de brownie + 1 Cappuccino Brasileiro
- Brasil Cacau: 7 trufas (sabores diversos)
- Cacau Show: 1 fondue de chocolate ao leite + 1 café expresso ou 2 tabletes La Creme (100g)
- Casa Bauducco: 1 Café Latte Chocolate + 1 fatia de panettone de frutas cristalizadas
- Casa do Pão de Queijo: 1 Mocha de Chocolate + 1 fatia de bolo caseiro de chocolate
- GoldKo: 1 Musa ao Leite + 1 barra de chocolate ao leite com caramelo e flor de sal + 1 bombom de chocolate branco com cookies e creme de avelã
- Haoma: 3 bombons Best Sellers nos sabores avelã, branco e pistache
- Ice Cream Roll: 2 gelatos P nos sabores Ferrero Rocher, Grand Bueno ou Pistache Dubai
- Johnny Rockets: 1 Shake Chocolate Hershey's (500 ml)
- Johnny Joy: 1 Shake Chocomenta (300 ml) ou 1 Shake Brigadeiro (300 ml) + 1 Caseirinho de brigadeiro tradicional
- Kopenhagen: 1 chocolate quente G tradicional amargo + 2 trufas (12g) + 1 tablete (10g)
- Le Chocolatier: 1 chocolate quente + 50g de bombons especiais
- Mr. Cheney: 1 chocolate quente (240 ml) com chantili + 3 pães de queijo
- Real Gelato: 1 S'mores Chocolate Quente (maçaricado) + 1 bola de gelato Fior di Latte ou chantili; ou 1 S'mores Crok (sobremesa crocante feita com biscoito, chocolate derretido e marshmallow assado) + 1 bola de gelato Fior di Latte
- The Coffee: 1 latte preparado com café expresso, chocolate e leite vaporizado + 1 pain au chocolat (massa folhada recheada com chocolate 50%)
I LOVE CHOCOLATE 2026 - 2ª EDIÇÃO
Quando: de 9 de julho a 2 de agosto
Onde: em 15 cafeterias, docerias e gelaterias do Shopping Vitória. Av. Américo Buaiz, 200, Enseada do Suá, Vitória
Horários: de segunda a sábado, das 10h às 22h; domingos e feriados, das 14h às 21h
Preço fixo do combo nas casas participantes: R$ 29,90
Regulamento: www.shoppingvitoria.com.br
Mais informações: @shoppingvitoria.