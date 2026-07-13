Trem norturno da Vale vende mais de 20 mil bilhetes para julho

Com mais de 20 mil passagens vendidas, a operação especial de viagens noturnas do Trem de Férias da Estrada de Ferro Vitória a Minas (EFVM) segue com bilhetes disponíveis para o mês de julho. A maior oferta de lugares para quem deseja realizar o trajeto entre o Espírito Santo e Minas Gerais concentra-se atualmente na classe econômica.





A iniciativa permite que os passageiros realizem o deslocamento durante a madrugada, liberando o dia para outras atividades nos destinos. Essa operação especial atende à demanda das férias escolares e não altera os horários regulares do trem de passageiros, que continua operando normalmente durante o dia.