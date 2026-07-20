Por que dois apartamentos aparentemente iguais podem ter preços diferentes?

Comprar ou vender um imóvel costuma ser uma das decisões financeiras mais importantes da vida. Justamente por isso, acredito que o preço não pode ser definido apenas por desejos e expectativas. Ainda assim, vejo muitas negociações seguirem esse caminho. O valor pedido reflete o desejo do proprietário, e não aquilo que o mercado realmente está disposto a pagar.
Na minha visão, o preço de um imóvel precisa ser resultado de uma análise técnica. Uma boa precificação considera dados, imóveis comparáveis, informações verificadas, documentação e a avaliação de um profissional capaz de ponderar as características de cada imóvel. É esse conjunto de fatores que permite chegar a um valor compatível com a realidade do mercado.
Uma dúvida frequente é por que dois apartamentos aparentemente iguais podem ter preços tão diferentes. Em muitos casos, a diferença não está no imóvel, mas na forma como o proprietário estabelece o valor de venda.
É comum que o imóvel carregue um valor sentimental para quem o possui. Em outras situações, o proprietário deseja vender acima do mercado por necessidade financeira ou para verificar se alguém aceita pagar aquele preço. Essas motivações são compreensíveis, mas não alteram o valor real do imóvel. Quando isso acontece, o preço passa a representar uma expectativa individual, e não uma referência de mercado.
Muitos proprietários mudam de estratégia depois de algum tempo. Quando o imóvel permanece anunciado por meses sem despertar interesse suficiente, fica evidente que valores acima da realidade dificilmente encontram compradores.
Manter um imóvel anunciado por muito tempo também pode gerar desconfiança. Muitos compradores passam a imaginar que existe algum problema na documentação, na estrutura ou até na localização. Há ainda o custo de perder oportunidades caso deixe de concluir um negócio que poderia ter sido fechado antes.
Para quem está comprando, a análise também deve começar pela forma como o preço foi definido. Não estou falando de encontrar um imóvel abaixo do valor de mercado, mas de entender se o valor pedido faz sentido diante dos dados disponíveis. Essa análise reduz as chances de arrependimento no futuro.
Também considero indispensável verificar a regularidade documental do imóvel para que a negociação ocorra com segurança jurídica. Nos imóveis na planta, projetar a correção do saldo devedor permite avaliar se o financiamento continuará compatível com a renda ao longo do tempo.
Comprar ou vender um imóvel nunca deveria ser um processo baseado apenas na intuição. Quanto mais uma decisão é sustentada por dados, comparações e critérios técnicos, maiores são as chances de uma negociação equilibrada para quem vende e segura para quem compra.