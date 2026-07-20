Por que dois apartamentos aparentemente iguais podem ter preços diferentes?

É comum que o imóvel carregue um valor sentimental para quem o possui. Em outras situações, o proprietário deseja vender acima do mercado por necessidade financeira ou para verificar se alguém aceita pagar aquele preço. Essas motivações são compreensíveis, mas não alteram o valor real do imóvel. Quando isso acontece, o preço passa a representar uma expectativa individual, e não uma referência de mercado.





Muitos proprietários mudam de estratégia depois de algum tempo. Quando o imóvel permanece anunciado por meses sem despertar interesse suficiente, fica evidente que valores acima da realidade dificilmente encontram compradores.





Manter um imóvel anunciado por muito tempo também pode gerar desconfiança. Muitos compradores passam a imaginar que existe algum problema na documentação, na estrutura ou até na localização. Há ainda o custo de perder oportunidades caso deixe de concluir um negócio que poderia ter sido fechado antes.