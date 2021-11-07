Baião de dois com queijo coalho à milanesa: confira receita

Entre as receitas brasileiríssimas que têm tudo a ver com o fim de semana, como a feijoada e a moqueca, o baião de dois é rico em texturas e sabores. E para deixar o prato ainda mais incrementado e interessante, aqui vai uma dica: prepare cubinhos de queijo coalho à milanesa na air fryer. Curtiu a ideia? Veja as instruções abaixo.
BAIÃO DE DOIS COM QUEIJO COALHO À MILANESA
Rendimento: 6 porções
Tempo de preparo: 40 minutos
Nível: médio
INGREDIENTES:
- 1 xícara (chá) de carne-seca cozida e desfiada
- ¼ xícara (chá) de bacon picado
- ½ xícara (chá) de linguiça fininha cortada em rodelas
- 2 xícaras (chá) de feijão-fradinho cozido
- 1 colher (sopa) de azeite de oliva
- 2 dentes de alho picados
- 2 tomates cortados em cubinhos
- 2 xícaras (chá) de arroz cru
- Sal a gosto
- 1 colher (café) de colorau
- 4 xícaras (chá) de água
- 1 folha de louro
- 2 xícaras (chá) de queijo coalho cortado em cubinhos
- 1 ovo
- 1 xícara (chá) de farinha de rosca
- ½ xícaras (chá) de cebolinha fresca picada
MODO DE PREPARO:
- Em uma panela, doure o bacon com a linguiça em um fio de azeite.
- Acrescente a carne-seca e o alho picado e refogue mais um pouco.
- Junte o feijão-fradinho, o tomate e depois o arroz. Tempere com sal e mexa bem.
- Adicione o colorau, a água em temperatura ambiente, as folhas de louro e deixe cozinhar até que os grãos de arroz fiquem macios (por aproximadamente 20 minutos com a panela entreaberta). Acerte os temperos.
- Empane os cubinhos de queijo coalho, passando primeiro no ovo e depois na farinha de rosca.
- Aqueça sua air fryer por 10 minutos a 200ºC. Em seguida, coloque os cubinhos de queijo coalho e deixe assar por 3 minutos.
- Sirva o baião de dois acompanhado pelo queijo coalho e com a cebolinha polvilhada por cima.
Fonte: Tirolez.