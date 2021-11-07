Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Delícia!

Baião de dois com queijo coalho à milanesa: confira receita

Brasileiríssimo como a feijoada e a moqueca, o prato ganha crocância extra para deixar a refeição de fim de semana especial
Evelize Calmon

Publicado em 07 de Novembro de 2021 às 02:00

Baião de dois com queijo coalho à milanesa
Baião de dois com queijo coalho crocante: dica para o fim de semana Crédito: Tirolez/Divulgação
Entre as receitas brasileiríssimas que têm tudo a ver com o fim de semana, como a feijoada e a moqueca, o baião de dois é rico em texturas e sabores. E para deixar o prato ainda mais incrementado e interessante, aqui vai uma dica: prepare cubinhos de queijo coalho à milanesa na air fryer. Curtiu a ideia? Veja as instruções abaixo. 

BAIÃO DE DOIS COM QUEIJO COALHO À MILANESA

Rendimento: 6 porções
Tempo de preparo: 40 minutos
Nível: médio
INGREDIENTES:
  • 1 xícara (chá) de carne-seca cozida e desfiada
  • ¼ xícara (chá) de bacon picado
  • ½ xícara (chá) de linguiça fininha cortada em rodelas
  • 2 xícaras (chá) de feijão-fradinho cozido
  • 1 colher (sopa) de azeite de oliva
  • 2 dentes de alho picados
  • 2 tomates cortados em cubinhos
  • 2 xícaras (chá) de arroz cru
  • Sal a gosto
  • 1 colher (café) de colorau
  • 4 xícaras (chá) de água
  • 1 folha de louro
  • 2 xícaras (chá) de queijo coalho cortado em cubinhos
  • 1 ovo
  • 1 xícara (chá) de farinha de rosca
  • ½ xícaras (chá) de cebolinha fresca picada
MODO DE PREPARO:
  1. Em uma panela, doure o bacon com a linguiça em um fio de azeite. 
  2. Acrescente a carne-seca e o alho picado e refogue mais um pouco. 
  3. Junte o feijão-fradinho, o tomate e depois o arroz. Tempere com sal e mexa bem.
  4. Adicione o colorau, a água em temperatura ambiente, as folhas de louro e deixe cozinhar até que os grãos de arroz fiquem macios (por aproximadamente 20 minutos com a panela entreaberta). Acerte os temperos.
  5. Empane os cubinhos de queijo coalho, passando primeiro no ovo e depois na farinha de rosca. 
  6. Aqueça sua air fryer por 10 minutos a 200ºC. Em seguida, coloque os cubinhos de queijo coalho e deixe assar por 3 minutos.
  7. Sirva o baião de dois acompanhado pelo queijo coalho e com a cebolinha polvilhada por cima.
Fonte: Tirolez. Veja outras dicas saborosas em leia.ag/receitas.

Tópicos Relacionados

Gastronomia Receitas
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 10/04/2026
Editais e Avisos - 10/04/2026
Imagem de destaque
Tiros e mortes em Cariacica foram a completa inversão da função policial

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados