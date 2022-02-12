Prepare buffalo wings na churrasqueira para ver o Super Bowl

Neste domingo, 13 de fevereiro, acontece o Super Bowl, o jogo final do campeonato da NFL (National Football League), a principal liga de futebol americano dos EUA, que decide o campeão da temporada. Comer buffalo wings, um dos petiscos de frango mais populares nos bares daquele país, é uma tradição dos espectadores durante a partida.
A receita é composta de asinhas de frango apimentadas com tempero à base de mostarda. José Almiro, que apresenta o programa "Churrasqueadas" nas manhãs de sábado da TV Gazeta, ensina a preparar o petisco no braseiro. Confira!
ASINHAS DE FRANGO PICANTES (BUFFALO WINGS)
Rendimento: 8 porções
Tempo de preparo: 45 minutos
Nível: fácil
Tempo de preparo: 45 minutos
Nível: fácil
INGREDIENTES:
- Frango:
- 2 kg de asinha de frango (tulipas e coxinhas)
- 3 colheres (sopa) de mostarda
- 2 colheres (chá) de alho em pó
- 2 colheres (chá) de cebola em pó
- 1 colher (chá) de gengibre em pó
- 1 colher (chá) de páprica defumada
- 2 colheres (chá) de sal
- 1 colher (chá) de pimenta-do-reino
- Molho de pimenta:
- 100g de manteiga
- 1 colher (sopa) de vinagre
- 3 colheres (sopa) de mel
- 200ml de molho de pimenta
- Molho blue cheese:
- 200g de queijo roquefort ou gorgonzola
- 200g de creme de leite
- 2 colheres (sopa) de mostarda
- Raspas de limão
MODO DE PREPARO:
- Coloque as asinhas de frango em um refratário para temperar com mostarda. Em uma outra cumbuca, misture os demais temperos da lista de ingredientes e em seguida passe nas asinhas. Deixe-as descansando por 15 minutos.
- Leve as asinhas para a churrasqueira e asse no braseiro de médio para fraco, acima de 40 centímetros da brasa.
- Para fazer o molho blue cheese, primeiro amasse o queijo. Em seguida, acrescente creme de leite e misture tudo (manualmente, no liquidificador ou no mixer). Adicione a mostarda, as raspas de limão e misture bem.
- Para fazer o molho de pimenta, derreta a manteiga em uma frigideira, coloque o vinagre, o mel, a pimenta e misture tudo.
- Retire as asinhas de frango, coloque-as na frigideira do molho de pimenta e misture.
- As Buffalo wings estão prontas! É só servi-las acompanhadas de molho blue cheese.
Fonte: Churrasqueadas. Veja outras dicas saborosas em leia.ag/receitas.