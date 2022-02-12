Prepare buffalo wings na churrasqueira para ver o Super Bowl

Coloque as asinhas de frango em um refratário para temperar com mostarda. Em uma outra cumbuca, misture os demais temperos da lista de ingredientes e em seguida passe nas asinhas. Deixe-as descansando por 15 minutos.

Leve as asinhas para a churrasqueira e asse no braseiro de médio para fraco, acima de 40 centímetros da brasa.



Para fazer o molho blue cheese, primeiro amasse o queijo. Em seguida, acrescente creme de leite e misture tudo (manualmente, no liquidificador ou no mixer). Adicione a mostarda, as raspas de limão e misture bem.



Para fazer o molho de pimenta, derreta a manteiga em uma frigideira, coloque o vinagre, o mel, a pimenta e misture tudo.



Retire as asinhas de frango, coloque-as na frigideira do molho de pimenta e misture.