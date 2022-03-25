Chocolate, panqueca e brownie: 3 receitas para o Dia do Cacau

O Brasil é um dos maiores exportadores de cacau do mundo, e o fruto que dá origem ao chocolate tem, além da importância econômica, um lugar especial no coração dos brasileiros.
Sendo assim, a paixão nacional ganhou uma data em sua homenagem, o Dia do Cacau, comemorado neste sábado, 26 de março. Para celebrá-la, a poucas semanas da Páscoa, HZ reuniu três receitas práticas para chocólatra nenhum botar defeito. Confira!
PANQUECA AMERICANA DE CHOCOLATE
INGREDIENTES:
- 1 e 1/4 xícara (chá) de farinha de trigo
- 1 ½ colheres (sopa) de açúcar
- ¼ xícara (chá) de chocolate em pó
- 3 colheres (chá) de fermento em pó
- 2 ovos levemente batidos
- 1 xícara (chá) de leite de coco
- 1 pitada de bicarbonato de sódio
- 2 colheres (sopa) de manteiga derretida
- Óleo
MODO DE PREPARO:
- Em uma tigela, adicione os ingredientes secos: farinha, açúcar, chocolate em pó, fermento, bicarbonato de sódio e sal.
- Em outro recipiente, misture os ovos, o leite de coco e a manteiga derretida. Mexa bem.
- Em seguida, acrescente os ingredientes secos e misture.
- Aqueça uma frigideira com óleo e coloque cerca de ¼ xícara de massa por panqueca
- Vire a massa para o outro lado com a ajuda de uma espátula ou escumadeira.
- Quando a panqueca dourar, está pronta.
BROWNIE DE CHOCOLATE DE MICRO-ONDAS
INGREDIENTES:
- 2 colheres (sopa) de farinha de trigo
- 2 colheres (sopa) de açúcar
- 2 colheres (sopa) de chocolate em pó
- 1,5 colher (sopa) de manteiga derretida
- 2 colheres (sopa) de leite
- Nozes ou castanhas a gosto
MODO DE PREPARO:
- Em uma tigela, misture os ingredientes secos (farinha de trigo, chocolate em pó e açúcar).
- Em seguida, adicione a manteiga derretida e o leite misturando bem.
- Assim que todos os ingredientes estiverem incorporados, adicione as nozes ou castanhas, se for de sua preferência.
- Coloque a mistura para uma caneca ou recipiente que possa ir ao microondas;
- Esquente em potência alta por cerca de 1 minuto (o tempo dependerá da potência do seu micro-ondas).
CHOCOLATE QUENTE ESPECIAL
INGREDIENTES:
- 1 ½ xícara de leite
- 2 colheres (chá) cheias de cacau em pó
- ½ colher (chá) de essência de baunilha
- 1 pitada de noz-moscada a gosto
- 1 colher (chá) de mel ou melado a gosto
MODO DE PREPARO:
- Bata todos os ingredientes no liquidificador.
- Adicione a mistura em uma leiteira ou panela e aqueça em fogo médio.
- Dica: para o chocolate quente ficar mais cremoso, você pode adicionar no liquidificador depois que aquecido e bater novamente por alguns segundos antes de servir.
Fonte: Mococa. Veja outras dicas saborosas em leia.ag/receitas.