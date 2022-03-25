Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Fruto versátil

Chocolate, panqueca e brownie: 3 receitas para o Dia do Cacau

A poucas semanas da Páscoa, HZ celebra o fruto queridinho na época mais doce do ano em três preparações simples e deliciosas
Evelize Calmon

Publicado em 25 de Março de 2022 às 17:24

Cacau e chocolate
O cacau é a principal matéria-prima do chocolate  Crédito: Pixabay
O Brasil é um dos maiores exportadores de cacau do mundo, e o fruto que dá origem ao chocolate tem, além da importância econômica, um lugar especial no coração dos brasileiros.
Sendo assim, a paixão nacional ganhou uma data em sua homenagem, o Dia do Cacau, comemorado neste sábado, 26 de março. Para celebrá-la, a poucas semanas da Páscoa, HZ reuniu três receitas práticas para chocólatra nenhum botar defeito. Confira!  

PANQUECA AMERICANA DE CHOCOLATE

Panquecas americanas com chocolate
As panquecas são uma dica para o café da manhã Crédito: Mococa/Divulgação
INGREDIENTES: 
  • 1 e 1/4 xícara (chá) de farinha de trigo
  • 1 ½ colheres (sopa) de açúcar
  • ¼ xícara (chá) de chocolate em pó
  • 3 colheres (chá) de fermento em pó
  • 2 ovos levemente batidos
  • 1 xícara (chá) de leite de coco
  • 1 pitada de bicarbonato de sódio
  • 2 colheres (sopa) de manteiga derretida
  • Óleo
MODO DE PREPARO:
  1. Em uma tigela, adicione os ingredientes secos: farinha, açúcar, chocolate em pó, fermento, bicarbonato de sódio e sal.
  2. Em outro recipiente, misture os ovos, o leite de coco e a manteiga derretida. Mexa bem.
  3. Em seguida, acrescente os ingredientes secos e misture.
  4. Aqueça uma frigideira com óleo e coloque cerca de ¼ xícara de massa por panqueca
  5. Vire a massa para o outro lado com a ajuda de uma espátula ou escumadeira.
  6. Quando a panqueca dourar, está pronta.

BROWNIE DE CHOCOLATE DE MICRO-ONDAS

Brownie cremoso de micro-ondas
Desejo de chocolate? Prepare um brownie em cinco minutos Crédito: Mococa/Divulgação
INGREDIENTES: 
  • 2 colheres (sopa) de farinha de trigo
  • 2 colheres (sopa) de açúcar
  • 2 colheres (sopa) de chocolate em pó
  • 1,5 colher (sopa) de manteiga derretida
  • 2 colheres (sopa) de leite 
  • Nozes ou castanhas a gosto
MODO DE PREPARO: 
  1. Em uma tigela, misture os ingredientes secos (farinha de trigo, chocolate em pó e açúcar).
  2. Em seguida, adicione a manteiga derretida e o leite misturando bem. 
  3. Assim que todos os ingredientes estiverem incorporados, adicione as nozes ou castanhas, se for de sua preferência.
  4. Coloque a mistura para uma caneca ou recipiente que possa ir ao microondas;
  5. Esquente em potência alta por cerca de 1 minuto (o tempo dependerá da potência do seu micro-ondas).

CHOCOLATE QUENTE ESPECIAL

Chocolate quente
Chocolate quente é uma boa pedida nos dias fresquinhos  Crédito: Mococa/Divulgação
INGREDIENTES: 
  • 1 ½ xícara de leite
  • 2 colheres (chá) cheias de cacau em pó
  • ½ colher (chá) de essência de baunilha
  • 1 pitada de noz-moscada a gosto
  • 1 colher (chá) de mel ou melado a gosto
MODO DE PREPARO: 
  1. Bata todos os ingredientes no liquidificador.
  2. Adicione a mistura em uma leiteira ou panela e aqueça em fogo médio.
  3. Dica: para o chocolate quente ficar mais cremoso, você pode adicionar no liquidificador depois que aquecido e bater novamente por alguns segundos antes de servir.
Fonte: Mococa. Veja outras dicas saborosas em leia.ag/receitas

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados