Franquia de sorvetes com nuvem de algodão doce chega a Vitória

Sorvete com algodão doce é o carro-chefe da loja Crédito: Dona Nuvem/Divulgação

Criada em São Paulo há cinco anos, a gelateria Dona Nuvem chama atenção pelo visual de suas casquinhas envoltas em algodão doce e decoradas com flamingos, sereias, unicórnios e dinossauros, entre outros bichinhos à escolha do cliente.

Nos copinhos de sorvete, a "nuvem" vai por cima e, sustentada por hastes comestíveis, fica igual a um balão.

Nuvem Balão vem com algodão doce e palitos comestíveis Crédito: Dona Nuvem/Divulgação

É tudo muito fofo e instagramável (é impossível não tirar pelo menos uma foto e postar), e a marca, inspirada na sorveteria e café Milk Train, em Londres, virou franquia e acaba de chegar a Vitória.

A loja foi aberta há menos de um mês na Praia do Canto, no Shopping Plaza Praia, e uma segunda unidade deve estrear em Vila Velha ainda este ano.

Sereia é um dos temas das casquinhas Crédito: Dona Nuvem/Divulgação

"Os gelatos são de máquina e não contêm conservantes ou gordura hidrogenada. Trabalhamos com dois sabores fixos e dois que mudam a cada 15 dias. Quase tudo do cardápio pode ser servido com algodão doce, até o café", explica o franqueado Ricardo de Azevedo.

As casquinhas temáticas custam R$ 24 e a Nuvem Balão, no copinho, sai a R$ 18. A sorveteria abre de terça a domingo e fica na Rua Joaquim Lírio, 189.

JANTAR DE CARNAVAL NAS ALTURAS

O restaurante Modéstia às Favas, situado no alto de Jaburuna, em Vila Velha, abrirá para jantar nesta sexta pré-carnaval (25), às 20h30. A casa, que recebe apenas com reserva, preparou para a noite um menu completo, com entrada, prato principal e sobremesa, a partir de R$ 119 por pessoa (bebidas à parte).

Cannelloni Almondotta, com ricota e amêndoas defumadas Crédito: Modéstia às Favas/Divulgação

Entre as opções, há brusqueta com tomate defumado e pesto, Arroz Mar e Terra (mix de arrozes com castanhas, cogumelo, polvo e camarão), e Cannelloni Almondotta, com recheio de ricota com amêndoas defumadas, espinafre e molho de tomate. Mais informações: (27) 98144-8511.

UM VINHO ITALIANO PARA CADA SIGNO

A importadora de vinhos Grand Cru, que tem uma loja em Vitória, lançou recentemente uma linha de rótulos inspirada na astrologia. A coleção Stardust foi criada em parceria com o MGM Mondo del Vino, grupo de vinícolas de diferentes regiões italianas, e conta com 12 garrafas, agrupadas nos quatro elementos - Fogo, Terra, Ar e Água.

Na seleção estão inclusas denominações italianas de origem e uvas de diferentes regiões da Itália, que foram alinhadas para melhor representar as características de cada signo do zodíaco.

Coleção Stardust representa os 12 signos do zodíaco Crédito: Grand Cru/Divulgação

Entre as uvas escolhidas estão a Shiraz da Sicília, associada a Áries; a Barbera do Piemonte, ligada a Touro; a Sangiovese da Emilia Romagna (vinificada em rosé) para Libra; e a Chardonnay da Sicília, dedicada a Escorpião.