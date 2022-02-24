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Franquia de sorvetes com nuvem de algodão doce chega a Vitória

Flamingos, sereias e unicórnios enfeitam gelatos na Dona Nuvem. Leia também: jantar de carnaval no Modéstia às Favas e vinhos inspirados no zodíaco
Evelize Calmon

Evelize Calmon

Publicado em 24 de Fevereiro de 2022 às 18:01

Sorvete com algodão doce da gelateria Dona Nuvem
Sorvete com algodão doce é o carro-chefe da loja  Crédito: Dona Nuvem/Divulgação
Criada em São Paulo há cinco anos, a gelateria Dona Nuvem chama atenção pelo visual de suas casquinhas envoltas em algodão doce e decoradas com flamingos, sereias, unicórnios e dinossauros, entre outros bichinhos à escolha do cliente.
Nos copinhos de sorvete, a "nuvem" vai por cima e, sustentada por hastes comestíveis, fica igual a um balão. 
Sorvetes com nuvem de algodão doce da gelateria Dona Nuvem, em Vitória
Nuvem Balão vem com algodão doce e palitos comestíveis Crédito: Dona Nuvem/Divulgação
É tudo muito fofo e instagramável (é impossível não tirar pelo menos uma foto e postar), e a marca, inspirada na sorveteria e café Milk Train, em Londres, virou franquia e acaba de chegar a Vitória.
A loja foi aberta há menos de um mês na Praia do Canto, no Shopping Plaza Praia, e uma segunda unidade deve estrear em Vila Velha ainda este ano. 
Sorvetes com nuvem de algodão doce da gelateria Dona Nuvem, em Vitória
Sereia é um dos temas das casquinhas  Crédito: Dona Nuvem/Divulgação
"Os gelatos são de máquina e não contêm conservantes ou gordura hidrogenada. Trabalhamos com dois sabores fixos e dois que mudam a cada 15 dias. Quase tudo do cardápio pode ser servido com algodão doce, até o café", explica o franqueado Ricardo de Azevedo.
As casquinhas temáticas custam R$ 24 e a Nuvem Balão, no copinho, sai a R$ 18. A sorveteria abre de terça a domingo e fica na Rua Joaquim Lírio, 189.    

JANTAR DE CARNAVAL NAS ALTURAS

O restaurante Modéstia às Favas, situado no alto de Jaburuna, em Vila Velha, abrirá para jantar nesta sexta pré-carnaval (25), às 20h30. A casa, que recebe apenas com reserva, preparou para a noite um menu completo, com entrada, prato principal e sobremesa, a partir de R$ 119 por pessoa (bebidas à parte).
Cannelloni Almondotta do restaurante Modéstia às Favas, em Vila Velha
Cannelloni Almondotta, com ricota e amêndoas defumadas  Crédito: Modéstia às Favas/Divulgação
Entre as opções, há brusqueta com tomate defumado e pesto, Arroz Mar e Terra (mix de arrozes com castanhas, cogumelo, polvo e camarão), e Cannelloni Almondotta, com recheio de ricota com amêndoas defumadas, espinafre e molho de tomate. Mais informações: (27) 98144-8511.

UM VINHO ITALIANO PARA CADA SIGNO

A importadora de vinhos Grand Cru, que tem uma loja em Vitória, lançou recentemente uma linha de rótulos inspirada na astrologia. A coleção Stardust foi criada em parceria com o MGM Mondo del Vino, grupo de vinícolas de diferentes regiões italianas, e conta com 12 garrafas, agrupadas nos quatro elementos - Fogo, Terra, Ar e Água.
Na seleção estão inclusas denominações italianas de origem e uvas de diferentes regiões da Itália, que foram alinhadas para melhor representar as características de cada signo do zodíaco.
Coleção Stardust, de vinhos inspirados no Zodíaco, lançada pela importadora Grand Cru
Coleção Stardust representa os 12 signos do zodíaco  Crédito: Grand Cru/Divulgação
Entre as uvas escolhidas estão a Shiraz da Sicília, associada a Áries; a Barbera do Piemonte, ligada a Touro; a Sangiovese da Emilia Romagna (vinificada em rosé) para Libra; e a Chardonnay da Sicília, dedicada a Escorpião.
Cada vinho da coleção custa em média R$ 79,90, à venda no site da Grand Cru e na loja da Rua Afonso Claudio, 127, Praia do Canto. (27) 3317-9765.

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