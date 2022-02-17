Lanchonete famosa por sanduíches de pão de alho reabre delivery

Pães de alho recheados são a especialidade da lanchonete Crédito: João V. Renon

Mas a trajetória, iniciada pelo casal de empreendedores Douglas Miranda e Patricia Pozzatto, foi interrompida em julho de 2021, com o falecimento de Patricia. Seis meses após o triste acontecimento, Douglas anunciou o retorno nas redes sociais da lanchonete, que agora funciona apenas para entregas, em Vitória.

Além dos clássicos sandubas com churrasco (o de coração é um dos mais queridos), cobertos com camadas generosas de queijo maçaricado, o menu traz uma nova linha de produtos, os "sandupizzas", com recheios inspirados em sabores tradicionais e especiais da redonda. Clique aqui para ver o cardápio e fazer pedidos

CHOCOLATERIA DE CARA NOVA

Após três anos em um dos pontos mais movimentados da Rota do Lagarto, o Quadrado de São Paulinho, em Pedra Azul, oAteliê do Chocolate deixou de existir. Mas, para alívio dos frequentadores da primeira fábrica de chocolates da região, a casa não fechou as portas. Apenas mudou de nome e logotipo.

"Depois de muita pesquisa, evoluímos nosso nome e marca. Isso mesmo, mudamos para ressaltar o nosso melhor produto, o chocolate 'bean to bar' que tem na alma o cacau", diz o anúncio feito esta semana nas redes sociais da chocolateria e cafeteria, que agora se chama Ocakau.

Chocolateria fica na Rota do Lagarto, em Pedra Azul Crédito: Divulgação/Ocakau

O local continua a oferecer os mesmos produtos - as clássicas barras artesanais, os doces, os cafés especiais e as comidinhas da cafeteria - e já prepara novidades para a Páscoa. Mais informações: (27) 99518-3919.

LOJA COM SABORES DO MUNDO

Com mais de 30 anos de experiência em gastronomia e bagagem internacional, o chef Claudio Matos acaba de inaugurar em Vitória sua loja de refeições, a Boutique do Sabor. As opções do cardápio, que mudam quinzenalmente, ficam dispostas em freezers personalizados e também podem ser saboreadas no local.

Loja de refeições é comandada pelo chef Claudio Matos Crédito: Divulgação/Boutique do Sabor