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Pitadas

Lanchonete famosa por sanduíches de pão de alho reabre delivery

SandubAlho voltou a funcionar somente com entregas. Leia também sobre a despedida do Ateliê do Chocolate e a abertura da Boutique do Sabor
Evelize Calmon

Evelize Calmon

Publicado em 17 de Fevereiro de 2022 às 17:36

Sanduíche no pão de alho do delivery Sandubalho
Pães de alho recheados são a especialidade da lanchonete Crédito: João V. Renon
Criada há dois anos na Grande Vitória, a lanchonete SandubAlho inovou e ganhou fama ao servir sanduíches de pão de alho com recheios variados. Começou como delivery e chegou a ter duas lojas físicas: uma em Valparaíso, Serra, e outra na Capital, em Jardim Camburi.
Mas a trajetória, iniciada pelo casal de empreendedores Douglas Miranda e Patricia Pozzatto, foi interrompida em julho de 2021, com o falecimento de Patricia. Seis meses após o triste acontecimento, Douglas anunciou o retorno nas redes sociais da lanchonete, que agora funciona apenas para entregas, em Vitória.    

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Além dos clássicos sandubas com churrasco (o de coração é um dos mais queridos), cobertos com camadas generosas de queijo maçaricado, o menu traz uma nova linha de produtos, os "sandupizzas", com recheios inspirados em sabores tradicionais e especiais da redonda. Clique aqui para ver o cardápio e fazer pedidos.     

CHOCOLATERIA DE CARA NOVA 

Após três anos em um dos pontos mais movimentados da Rota do Lagarto, o Quadrado de São Paulinho, em Pedra Azul, oAteliê do Chocolate deixou de existir. Mas, para alívio dos frequentadores da primeira fábrica de chocolates da região, a casa não fechou as portas. Apenas mudou de nome e logotipo. 
"Depois de muita pesquisa, evoluímos nosso nome e marca. Isso mesmo, mudamos para ressaltar o nosso melhor produto, o chocolate 'bean to bar' que tem na alma o cacau", diz o anúncio feito esta semana nas redes sociais da chocolateria e cafeteria, que agora se chama Ocakau. 
Fachada da chocolateria e cafeteria Ocakau (antigo Ateliê do Chocolate), em Pedra Azul
Chocolateria fica na Rota do Lagarto, em Pedra Azul Crédito: Divulgação/Ocakau
O local continua a oferecer os mesmos produtos - as clássicas barras artesanais, os doces, os cafés especiais e as comidinhas da cafeteria - e já prepara novidades para a Páscoa. Mais informações: (27) 99518-3919.

LOJA COM SABORES DO MUNDO

Com mais de 30 anos de experiência em gastronomia e bagagem internacional, o chef Claudio Matos acaba de inaugurar em Vitória sua loja de refeições, a Boutique do Sabor. As opções do cardápio, que mudam quinzenalmente, ficam dispostas em freezers personalizados e também podem ser saboreadas no local.
Chef Claudio Matos (Boutique do Sabor)
Loja de refeições é comandada pelo chef Claudio Matos Crédito: Divulgação/Boutique do Sabor
Finger de tilápia com brandade de couve-flor e fettuccine de abobrinha ao molho de tomate; rabada com pirão de carne e arroz; e pernil suíno com purê de abacaxi e arroz de hortelã fazem parte do menu inaugural. A loja fica na Av. Leitão da Silva, 180, Praia do Suá. (27) 99603-0110.

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