Novo restaurante de Vitória tem de happy hour a charcutaria

Inaugurado há poucos meses na Praia do Canto, em um shopping no pé da Pedra do Cruzeiro, o Empório Cabral foi pensado inicialmente como um espaço de charcutaria, dedicado ao preparo de produtos à base de carne de porco curada, como bacon, linguiças e outros embutidos.

Mas ao encontrar o ponto para abrir o negócio, o empresário Flávio Cabral (que já foi sócio no Bully's e no Saidera, hoje extintos) foi além. "Aqui já foi restaurante antes, e a estrutura estava toda montada, então me animei de fazer algo maior. Mas a charcutaria artesanal, feita em Minas pelo meu sogro, Francisco Costa, ainda é o carro-chefe", explica.

Torresmo, polenta e frango frito estão no happy hour Crédito: Empório Cabral/Divulgação

Um exemplo dessa especialidade é a costelinha suína defumada. Estrela em petiscos, como a Bruschetta Caipira (R$ 35), e no risoto mais famoso da casa (R$ 42, individual), ela divide a cena com iguarias clássicas de boteco, como moela e língua ensopadas, fígado com jiló e pastel de caranguejo.

O happy hour tem promoção de segunda a sexta, das 17h30 às 19h30: na compra do primeiro baldinho com cinco cervejas long neck, o cliente ganha um petisco. Rua Madeira de Freitas, 241, Via Cruzeiro Mall, Vitória. (27) 99909-4060.

Risoto de costelinha defumada é o mais pedido Crédito: Bruno Menezes

JAPA SEM SAIR DE CASA

Vitória e Vila Velha contam com um novo delivery de comida japonesa, o Home Sushi Home. Trata-se de uma rede de franquias, criada em João Pessoa/PB, com um cardápio que vai dos combinados tradicionais (a partir de R$ 31, com 12 peças) aos pratos veganos (a partir de R$ 22).

Os pedidos podem ser feitos via aplicativo e site da marca, iFood e Whatsapp (27) 99930-4041. Em fase de expansão, a franquia chegará em breve a Guarapari.

Novo delivery tem combinados a partir de R$ 31 Crédito: Home Sushi Home/Divulgação

BRINDE AOS HERMANOS

O restaurante argentino Caminito, localizado na região de Buenos Aires, em Guarapari, acaba de lançar uma carta de drinques com criações que remetem ao país dos hermanos. Quem assina é o bartender e consultor Adenilson Dantas (Borracha).

Além do Córdova, com uísque, maracujá, limão e laranja, há o Buenos Aires, de vodca, gengibre, limão siciliano, manjericão, canela e um toque de defumação. O Bariloche também é lançamento, feito com gim, melancia, maracujá, laranja e espuma de gengibre. Mais informações: (27) 99664-7112.