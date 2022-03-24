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Pitadas

Novo restaurante japonês de Vitória aposta na sofisticação

Conheça a proposta do Unagi, aberto esta semana na Praia do Canto. Veja também: lançamentos do Outback e novo café Havanna na Capital
Evelize Calmon

Evelize Calmon

Publicado em 24 de Março de 2022 às 17:45

Kakizucuri, prato servido no restaurante japonês Unagi, em Vitória
Kakizucuri: atum com maçã verde caramelizada e foie gras (R$ 63/6 unidades) Crédito: Ciro Trigo
Vitória ganhou um novo restaurante japonês esta semana, o Unagi. A casa, aberta oficialmente para o público nesta quinta-feira (24), fica na Rua Aleixo Netto, no local onde funcionava o italiano Osteria Spiaggia, hoje extinto. Cinco sócios estão à frente do negócio: Pedro Moyses, Thiago Garcia, Rodolfo Kawada, Tito Dias e Luiz Fernando Neto (Wanted Pub e Barlavento).
A proposta é de uma culinária japonesa sofisticada, com uso de iguarias até então raras ou mesmo inéditas nos orientais da Capital. São exemplos ovas de ouriço (uni), hokkigai (espécie de molusco) e o icônico atum Bluefin, um dos maiores e mais caros peixes do mundo.

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Outra novidade, que será trazida em breve pelo Unagi, é o omakase, menu-degustação executado pessoalmente pelo chef e limitado a seis pessoas por serviço. Atualmente, essa modalidade é oferecida no Estado apenas no Uni Sushi-Ya, anexo ao restaurante Suzushi, em Vila Velha. O termo japonês omakase significa "deixarei [a escolha] por sua conta". 
Restaurante japonês Unagi Sushi, na Praia do Canto, em Vitória
Novo japa fica na Aleixo Netto, onde funcionava o Osteria Spiaggia Crédito: Ciro Trigo
A coquetelaria é uma atração à parte, com destaque para oito drinques autorais que trazem como ingredientes licor de yuzu (limão típico do Japão), shissô (erva asiática) e genmaicha (chá verde com arroz castanho torrado). Horários: de terça a quinta, a partir das 18h; sexta e sábado, a partir das 12h; domingo das 12h às 18h. Rua Aleixo Neto, 1585, Praia do Canto.

STEAKHOUSE LANÇA NOVIDADES NO CARDÁPIO

Maionese trufada, camarões com bacon e sobremesa com biscoito Oreo estão entre as novidades lançadas recentemente pela rede Outback Steakhouse, com unidades em Vitória e Vila Velha. 
O Double Truffled Burger (R$ 59,90) vem com dois burgers de 100g cada um no brioche com cheddar, bacon, pétalas da famosa cebola gigante da marca e maionese feita com azeite trufado.
Novos sanduíches e sobremesa do restaurante Outback Steakhouse
Novos produtos ficam em cartaz por tempo limitado Crédito: Outback/Divulgação
Outro destaque são os Shrimp Sliders (R$ 71,90, servidos com fritas e limão grelhado): quatro mini sanduíches com maionese de dill, camarões grelhados, farofa de bacon, cebolinha e molho agridoce. Os itens também estão disponíveis no delivery, via iFood, e ficarão no menu por tempo limitado.

Rede argentina abre novo café em Vitória

A partir desta sexta-feira (25), a rede argentina de cafeterias Havanna terá mais uma unidade em Vitória, a primeira no modelo "to go", focada em pedidos para viagem. Localizada na galeria do Edifício Highline, na Enseada do Suá, a loja abrirá todos os dias, das 10h às 22h. Do cardápio farão parte alfajores, empanadas, chocolates, cafés e cappuccinos, além do famoso doce de leite da marca. Rua José Alexandre Buaiz, 230.  

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