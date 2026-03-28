Veja como fazer o escondidinho de aipim com carne moída da chef Maritza Bojovski

Publicado em 28 de março de 2026 às 14:00
Escondidinho de aipim com carne moída é a receita que marca o fim da primeira temporada de “Chef, cozinha pra mim?”, o novo programa de culinária da TV Gazeta.
No quarto e último episódio da atração, exibida aos sábados após o "Em Movimento", a apresentadora Maritza Bojovski viaja até o Norte do Espírito Santo para explorar os sabores de um ingrediente com grande expressão na cultura local.
Para conhecer de perto o cultivo e o preparo da mandioca, também conhecido como macaxeira ou aipim, a chef visitou o quilombo Santa Luzia, localizado na zona rural de São Mateus. Durante muito tempo, o alimento foi a principal fonte de renda da comunidade.
No episódio, Maritza também conta a história de mulheres quilombolas que são protagonistas na produção da mandioca e de seus derivados. Confira abaixo a receita de escondidinho de aipim apresentada no programa.
Rendimento: 6 porções
Tempo médio de preparo: 2 horas
Nível: fácil
Ingredientes:
Modo de preparo:
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