Comida e cultura

Veja como fazer o escondidinho de aipim com carne moída da chef Maritza Bojovski

Episódio final do programa "Chef, cozinha pra mim?" destaca a versatilidade da mandioca e as histórias de mulheres quilombolas do Norte do ES

Beatriz Heleodoro Produção CBN Vitória / [email protected]

Publicado em 28 de março de 2026 às 14:00

O preparo do escondidinho leva em média duas horas Crédito: Carlos Palito/TV Gazeta

Escondidinho de aipim com carne moída é a receita que marca o fim da primeira temporada de “Chef, cozinha pra mim?”, o novo programa de culinária da TV Gazeta.

No quarto e último episódio da atração, exibida aos sábados após o "Em Movimento", a apresentadora Maritza Bojovski viaja até o Norte do Espírito Santo para explorar os sabores de um ingrediente com grande expressão na cultura local.

Para conhecer de perto o cultivo e o preparo da mandioca, também conhecido como macaxeira ou aipim, a chef visitou o quilombo Santa Luzia, localizado na zona rural de São Mateus. Durante muito tempo, o alimento foi a principal fonte de renda da comunidade.

No episódio, Maritza também conta a história de mulheres quilombolas que são protagonistas na produção da mandioca e de seus derivados. Confira abaixo a receita de escondidinho de aipim apresentada no programa.

Escondidinho de aipim e carne moída, por Maritza Bojovski

Rendimento: 6 porções

Tempo médio de preparo: 2 horas

Nível: fácil

Receita de Maritza rende em média seis porções Crédito: Carlos Palito/TV Gazeta

Ingredientes:

1 kg de aipim manteiga

1 xícara (chá) de leite

2 ½ colheres (sopa) de manteiga

1 kg de carne moída

1 embalagem de passata de tomate

2 cebolas

1 cabeça de alho

4 colheres (sopa) de azeite

Sal e pimenta-do-reino a gosto

500g de queijo tipo Catupiry

1 queijo parmesão (ralado)

1 maço de salsinha

Modo de preparo:

Preaqueça o forno a 240° C. Descasque o aipim, corte em pedaços grandes e coloque na panela de pressão. Cubra com água.

Quando a panela pegar pressão, abaixe o fogo e deixe cozinhar por cerca de 10 minutos. Amasse o aipim ainda quente com um garfo ou amassador.

Adicione a manteiga e o leite, misturando até formar um purê cremoso. Reserve.

Em outra panela, aqueça o azeite e refogue o alho e a cebola até dourarem.

Acrescente a carne moída e cozinhe até ficar bem soltinha.

Adicione a passata de tomate, misture bem e cozinhe por alguns minutos.

Desligue o fogo e misture a salsinha picada.

Unte um refratário (pirex) com manteiga. Faça uma camada de purê de mandioca, depois uma de carne moída e, em seguida, cubra com colheradas de Catupiry.

Repita as camadas, finalizando com o purê.

Cubra a superfície com queijo parmesão ralado e leve ao forno por cerca de 20 minutos, ou até gratinar.



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