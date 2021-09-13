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LGBTQIA+

Igor Cosso perde seguidores após postar beijo com namorado: 'normalizem o afeto'

O ator respondeu ironizando as frases de homofobia que recebeu
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

13 set 2021 às 17:29

Publicado em 13 de Setembro de 2021 às 17:29

Igor Cosso, o Júnior de 'Salve-se Quem Puder'
Igor Cosso fez o Júnior de 'Salve-se Quem Puder' Crédito: Paulo Belote/Globo
Igor Cosso, 30, revelou que perdeu 4 mil seguidores nas redes sociais ao postar foto de beijo com o namorado nesta segunda-feira, 13.
O ator, que interpretou Júnior na novela Salve-se Quem Puder, tem um relacionamento com o bailarino Heron Leal, que foi um dos instrutores da Super Dança dos Famosos.
Apenas duas horas após a foto de afeto do casal, em frente ao mar, Igor percebeu que seus seguidores no Instagram passaram de 560 mil para 556 mil. Nos stories, ele mostrou os números e ironizou as frases que recebeu em resposta ao post: "Ser gay pode mas foto de beijo é demais" e "Ninguém quer ver isso, você é lindo, não precisa disso".
Em resposta, Cosso pediu: "Normalizem o beijo e o afeto de todos os tipos de casais!". Em outro stories, o ator escreveu: "Contribuir com isso pra mim vale muito mais do que qualquer coisa".
Fãs e famosos como Daniel Rangel, Sophia Abrahão e o ex-BBB João Pedrosa enviaram mensagens de carinho para o ator.

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