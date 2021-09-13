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Pitty se surpreende com homenagem de Vitor Kley no Show dos Famosos

Ele se caracterizou igual a cantora e apresentou 'Admirável Chip Novo'

Publicado em 13 de Setembro de 2021 às 14:27

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

13 set 2021 às 14:27
Vitor Kley se apresenta como Pitty no Show dos Famosos
Vitor Kley se apresenta como Pitty no Show dos Famosos Crédito: Reprodução/Globo
Pitty, 43, se surpreendeu com a performance apresentada por Vitor Kley, 27, que a homenageou no Show dos Famosos, no Domingão com Huck deste domingo (12).
"Socorro, eu tô passada! Tá passada. Meu Deus, eu não acredito, a pessoa estudou", afirmou ela em vídeos no Stories do Instagram em que mostrava a participação de Kley no quadro. Vestido como Pitty e com lentes de contato azul, ele cantou "Admirável Chip Novo".
"A pessoa viu o clipe, né. Arrasou", completou ela aos risos. Pela performance, o cantor ganhou notas 10 das juradas Angélica e Preta Gil, 9,9 de Boninho, e 9,8 da plateia.
"Isso aqui é demais! A Pitty é demais. Nunca tinha cantado de mulher! Primeira vez, muito difícil", disse Vitor.
Também se apresentaram no Show dos Famosos neste domingo (12) Thiago Arancam como o cantor Daniel, e Wanessa Camargo como Celine Dion.

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