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Celebridades

Ben Affleck empurra fã que tenta tirar selfie com Jennifer Lopez

O incidente aconteceu no aeroporto de Veneza, na Itália

Publicado em 13 de Setembro de 2021 às 14:46

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

13 set 2021 às 14:46
Jennifer Lopez posta foto beijando Ben Affleck
Jennifer Lopez posta foto beijando Ben Affleck Crédito: Instagram/@jenniferlopez
Ben Affleck, 49, afastou um fã que tentou tirar uma selfie com Jennifer Lopez no aeroporto Marco Polo, em Veneza, na Itália. Um vídeo do incidente mostra o ator empurrando o homem para proteger a atriz, antes que os seguranças assumissem o controle da situação.
De acordo com o Daily Mail, os artistas estavam deixando a cidade após comparecerem ao Festival Internacional de Cinema de Veneza nesta sexta-feira (10) para o lançamento do próximo filme do astro, "O Último Duelo", quando, sem pedir permissão, um homem ergueu uma câmera e tentou se aproximar de Lopez. Affleck, então, coloca a mão no peito do fã.
O casal assumiu que estava dando uma segunda chance ao amor em julho, 17 anos após romperem pela primeira vez o namoro que durou de 2002 a 2004. Na ocasião, Lopez postou imagens da comemoração do seu aniversário de 52 anos no Instagram, entre as quais uma foto na qual apareceu beijando o astro de Hollywood.
As especulações sobre um novo romance entre os artistas começou a acontecer em maio, dias após Lopez anunciar o rompimento do noivado com o ex-jogador de beisebol Alex Rodriguez, 45, com quem permaneceu por quatro anos. Já Affleck, colocou um ponto final na relação com a atriz Ana de Armas, 33, em janeiro, pouco menos de um ano após assumir o namoro.
Em junho de 2004, a cantora se casou com o cantor Marc Anthony, 52, e juntos tiveram dois filhos, os gêmeos Emme e Maximilian, 13. Eles se divorciaram dez anos depois. Affleck foi casado por 13 anos com a atriz Jennifer Garner, 49, com quem teve três filhos: Violet, 15, Seraphina, 12, e Samuel, 9.
Veja o vídeo do momento aqui.

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