Atriz Kathryn Prescott está em estado grave após atropelamento em NY

Kathryn Prescott interpretou Emily Fitch em "Skins: Juventude à Flor da Pele" Crédito: Reprodução/Channel 4

A atriz britânica Kathryn Prescott foi atropelada por um caminhão na última terça-feira, 7, quando atravessava uma rodovia em Nova York, nos Estados Unidos. A informação foi divulgada nesta quinta-feira, 9, pela sua irmã gêmea Megan Prescott.

As atrizes de 30 anos ficaram conhecidas por atuarem juntas como as irmãs Katie e Emily a partir da terceira temporada da série Skins (Juventude à Flor da Pele), disponível na Netflix. Kathryn também estrelou o filme Juntos para Sempre (2019).

"Recebi o telefonema mais terrível da minha vida na noite de terça-feira. Minha irmã gêmea Kathryn foi atropelada por um caminhão," começou Megan em sua postagem no Instagram. "Após passar por uma cirurgia complexa, alguns dos ferimentos de Kathryn incluem: pélvis quebrada em dois lugares, ambas as pernas quebradas, assim como pé e mão esquerda."

"Ela tem uma sorte incrível de estar viva. Evitou por pouco a paralisia. Os médicos estão esperançosos de que ela irá se recuperar completamente, mas isso só será possível com os cuidados corretos agora", afirmou a atriz.

Kathryn está sozinha em Nova York, sem ninguém da família, que vive no Reino Unido. Megan pediu ajuda para ter a entrada liberada nos EUA e poder cuidar da irmã. Devido à pandemia do novo coronavírus, estrangeiros do Reino Unido, Brasil e outros países listados pelo governo norte-americano, que não sejam residentes no país, estão proibidos de entrar nos Estados Unidos.

"Eu preciso estar lá com ela para ajudá-la em tudo, já que ela não vai poder fazer quase nada por conta própria. Ela vai ficar em reabilitação por um longo tempo e precisa de cuidado 24 horas por dia, mesmo depois de deixar o hospital", explicou.

"Solicitei à Embaixada dos EUA a isenção das restrições atuais que proíbem qualquer cidadão não americano de entrar nos EUA e fui negado hoje cedo e estou devastada. Estou duplamente vacinada, fiz um teste PCR ontem e posso voar a qualquer hora."