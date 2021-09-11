Adele é acusada de plagiar "Mulheres", sucesso de Martinho da Vila

Adele durante o 'Saturday Night Live' Crédito: Twitter / @nbcsnl / Reprodução

Adele está na mira da Justiça brasileira. A cantora é acusada de plagiar o sucesso "Mulheres", de autoria de Toninho Geraes e intepretada por Martinho da Vila.

Toninho garante que a música "Million Years Ago", do álbum "25", é uma cópia escancarada do samba. "Fiquei estarrecido quando me dei conta. A melodia e a harmonia são iguais. É uma cópia escancarada", disse o autor mineiro à revista Veja, garantindo ter juntado provas.

Em questões técnicas, foram contabilizados 88 compassos com cópia, o que soma 3 minutos e 3 segundos da faixa, equivalente a 87% da música. "Se apropriaram das primeiras notas de introdução, refrão e final".

Duas notificações extrajudiciais foram enviadas à Adele e Greg Kurstin, outro compositor da faixa. A gravadora Recordings/Beggars Group e o grupo Sony Music estão cientes do processo.

Ouça abaixo as duas faixas e tire suas conclusões