Estudante de medicina, filho de Popó namora futuro colega de profissão

Juan Freitas, filho de Popó, e seu namorado Matheus Xavier Crédito: Reprodução/TikTok/instagram

Acelino Freitas, o Popó, está para ter dois médicos na família. Segundo o jornal Extra, o filho do ex-pugilista, Juan Freitas, 22, é estudante de medicina e está namorando um rapaz que será seu colega de profissão no futuro.

Matheus Xavier, que estuda para a mesma carreira profissional, aparece em postagens de Juan nas redes sociais. Inclusive, o rapaz fez uma homenagem ao amado, que fez aniversário na última terça-feira (14).

"Feliz aniversário para essa pessoa incrível, que eu amo tanto", declarou Matheus, na web, junto com imagens dos dois.