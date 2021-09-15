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É o amor

Estudante de medicina, filho de Popó namora futuro colega de profissão

Juan namora Matheus Azevedo, que estuda para a mesma carreira profissional

Publicado em 15 de Setembro de 2021 às 10:26

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

15 set 2021 às 10:26
Juan Freitas, filho de Popó, e seu namorado Matheus Xavier
Juan Freitas, filho de Popó, e seu namorado Matheus Xavier Crédito: Reprodução/TikTok/instagram
Acelino Freitas, o Popó, está para ter dois médicos na família. Segundo o jornal Extra, o filho do ex-pugilista, Juan Freitas, 22, é estudante de medicina e está namorando um rapaz que será seu colega de profissão no futuro.
Matheus Xavier, que estuda para a mesma carreira profissional, aparece em postagens de Juan nas redes sociais. Inclusive, o rapaz fez uma homenagem ao amado, que fez aniversário na última terça-feira (14).
"Feliz aniversário para essa pessoa incrível, que eu amo tanto", declarou Matheus, na web, junto com imagens dos dois.
No TikTok, eles aparecem em vídeos divertidos e dividem um pouco mais dos momentos juntos.
@matheusxavier960

Baby, do you wanna be mine… ?❤️ #likeforyoupage #fy #foryou #global #couple #viral #gaycouple #tiktok #funny #valentine #gay

♬ som original - matheusxavier960

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