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Sérgio Mallandro dá bronca em cantor após comentário homofóbico

"O que você tem contra?", indagou o humorista e apresentador
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

02 set 2021 às 13:02

Publicado em 02 de Setembro de 2021 às 13:02

Sérgio Mallandro dá bronca em Ovelha após comentário homofóbico
Sérgio Mallandro dá bronca em Ovelha após comentário homofóbico Crédito: Reprodução/YouTube
Sérgio Mallandro mostra que tem carinho pelo público LGBTQIA+. Durante entrevista ao podcast Papagaio Falante, em que dividiu a bancada com Ovelha, ele saiu em defesa da comunidade após um comentário homofóbico do cantor.
"Meu pai me dizia: 'seja um grande cantor, só não vire frango'. Frango no Nordeste é viado", disse o cantor, lembrando o início da carreira.
Neste momento, Sérgio o interrompe e diz: "Vem cá, o que você tem contra os viados, meu irmão? Eu tenho amigo que é viado, tenho primo que é viado, tem gente que trabalha aqui comigo que é viado. Você quer ser linchado?".
Ovelha tentou se justificar, dizendo que na década de 1970 a formação era outra, mas soltou outro comentário na mesma linha homofóbica. "Eu não tenho nada contra ninguém. Só não pode ser feito no meio da rua porque tem crianças e pessoas de bem assistindo".
Sérgio Mallandro ficou um tempo calado durante a entrevista, mas depois retomou a conversa.

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