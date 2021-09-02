Sérgio Mallandro dá bronca em cantor após comentário homofóbico

Sérgio Mallandro dá bronca em Ovelha após comentário homofóbico Crédito: Reprodução/YouTube

Sérgio Mallandro mostra que tem carinho pelo público LGBTQIA+. Durante entrevista ao podcast Papagaio Falante, em que dividiu a bancada com Ovelha, ele saiu em defesa da comunidade após um comentário homofóbico do cantor.

"Meu pai me dizia: 'seja um grande cantor, só não vire frango'. Frango no Nordeste é viado", disse o cantor, lembrando o início da carreira.

Neste momento, Sérgio o interrompe e diz: "Vem cá, o que você tem contra os viados, meu irmão? Eu tenho amigo que é viado, tenho primo que é viado, tem gente que trabalha aqui comigo que é viado. Você quer ser linchado?".

Ovelha tentou se justificar, dizendo que na década de 1970 a formação era outra, mas soltou outro comentário na mesma linha homofóbica. "Eu não tenho nada contra ninguém. Só não pode ser feito no meio da rua porque tem crianças e pessoas de bem assistindo".