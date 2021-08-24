"Vamos com calma", diz Gil do Vigor ao negar namoro com dentista

Gil do Vigor e Plínio estão no início de um relacionamento amoroso Crédito: Reprodução/Instagram

Gil do Vigor foi às redes sociais desmentir que esteja namorando o dentista Plínio Vasconcelos. Mesmo postando fotos juntos e falando de saudades, o ex-BBB disse que segue solteiro e que os dois estão apenas se conhecendo melhor.

"Ainda não (estou namorando). Estou conhecendo, conversando, 'regojijando', mas namorando ainda não. Porque o PHD nos Estados Unidos, gente...Então, calma, respira, e vamos com calma", disse ele, após ser questionado por seguidores sobre o namoro.

Enquanto isso, o dentista se derrete ao ex-BBB. Plínio, que também é pernambucano, compartilha fotos dos dois juntos. Numa delas, ele escreveu: "Já posso começar a sentir saudades?"

Enquanto eles não se assumem oficialmente, Gil segue fazendo campanhas e preparando as malas para fazer seu PHD em Economia, nos Estados Unidos.