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"Vamos com calma", diz Gil do Vigor ao negar namoro com dentista

Ex-BBB diz que ele e Plínio estão apenas se conhecendo melhor

Publicado em 24 de Agosto de 2021 às 13:06

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

24 ago 2021 às 13:06
Gil do Vigor e Plínio estão no início de um relacionamento amoroso
Gil do Vigor e Plínio estão no início de um relacionamento amoroso Crédito: Reprodução/Instagram
Gil do Vigor foi às redes sociais desmentir que esteja namorando o dentista Plínio Vasconcelos. Mesmo postando fotos juntos e falando de saudades, o ex-BBB disse que segue solteiro e que os dois estão apenas se conhecendo melhor.
"Ainda não (estou namorando). Estou conhecendo, conversando, 'regojijando', mas namorando ainda não. Porque o PHD nos Estados Unidos, gente...Então, calma, respira, e vamos com calma", disse ele, após ser questionado por seguidores sobre o namoro.
Enquanto isso, o dentista se derrete ao ex-BBB. Plínio, que também é pernambucano, compartilha fotos dos dois juntos. Numa delas, ele escreveu: "Já posso começar a sentir saudades?"
Enquanto eles não se assumem oficialmente, Gil segue fazendo campanhas e preparando as malas para fazer seu PHD em Economia, nos Estados Unidos.
Namorado de Gil do Vigor, Plínio Vasconcelos é dentista
Namorado de Gil do Vigor, Plínio Vasconcelos é dentista Crédito: Reprodução/Instagram

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