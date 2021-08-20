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É o amor

Gil do Vigor assume relacionamento com dentista de SP

Ex-BBB republicou postagem do affair após relação ser exposta por jornal

Publicado em 20 de Agosto de 2021 às 13:31

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

20 ago 2021 às 13:31
Gil do Vigor e Plínio estão no início de um relacionamento amoroso
Gil do Vigor e Plínio estão no início de um relacionamento amoroso Crédito: Reprodução/Instagram
Gil do Vigor é só alegria. O ex-BBB vive um afair com o cirurgião-dentista Plínio Vasconcelos. A relação foi divulgada pelo Instagram de Plínio, que publicou um Story com a legenda "#tbt com ele", seguida de um coração azul, e foi repulbicado por Gil em seu perfil.
Segundo o jornal Extra, que descobriu a identidade do rapaz antes dele divulgar o caso nas redes sociais, a relação ainda não é séria, mas já acontece há um tempinho. Aos seguidores, Gil disse que o rapaz "é maravilhoso" e espera continuar o relacionamento mesmo à distância.
De acordo com a publicação, Plinio e Gil se conheceram por terem amigos em comum. Um dos pontos que teria encantado o ex-BBB é que Plínio também é bem ligado à mãe e priorizou os estudos. Além disso, o dentista é voluntário em programas de reabilitação oral.
Namorado de Gil do Vigor, Plínio Vasconcelos é dentista
Namorado de Gil do Vigor, Plínio Vasconcelos é dentista Crédito: Reprodução/Instagram
Namorado de Gil do Vigor, Plínio Vasconcelos é dentista
Namorado de Gil do Vigor, Plínio Vasconcelos é dentista Crédito: Reprodução/Instagram

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