Gil do Vigor assume relacionamento com dentista de SP

Gil do Vigor e Plínio estão no início de um relacionamento amoroso Crédito: Reprodução/Instagram

Gil do Vigor é só alegria. O ex-BBB vive um afair com o cirurgião-dentista Plínio Vasconcelos. A relação foi divulgada pelo Instagram de Plínio, que publicou um Story com a legenda "#tbt com ele", seguida de um coração azul, e foi repulbicado por Gil em seu perfil.

Segundo o jornal Extra, que descobriu a identidade do rapaz antes dele divulgar o caso nas redes sociais, a relação ainda não é séria, mas já acontece há um tempinho. Aos seguidores, Gil disse que o rapaz "é maravilhoso" e espera continuar o relacionamento mesmo à distância.

De acordo com a publicação, Plinio e Gil se conheceram por terem amigos em comum. Um dos pontos que teria encantado o ex-BBB é que Plínio também é bem ligado à mãe e priorizou os estudos. Além disso, o dentista é voluntário em programas de reabilitação oral.

Namorado de Gil do Vigor, Plínio Vasconcelos é dentista Crédito: Reprodução/Instagram