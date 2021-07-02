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Gil do Vigor terá quadro de economia em programa de Ana Maria Braga

Ex-BBB 21 comanda "Tá Lascado", dando dicas de economia doméstica no "Mais Você"

Publicado em 02 de Julho de 2021 às 15:57

Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

02 jul 2021 às 15:57
O bordão "O Brasil está lascado" acaba de ganhar um quadro na televisão. Isso porque o criador dele, Gil do Vigor, ex-"BBB 21", irá comandá-lo durante o programa "Mais Você", de Ana Maria Braga, na TV Globo. A partir do dia 8 de julho, Gilberto Nogueira irá apresentar dicas de economia doméstica no quadro "Tá Lascado".
Gil do Vigor terá um quadro de economia no programa 'Mais Você', com Ana Maria Braga
Gil do Vigor terá um quadro de economia no programa 'Mais Você', com Ana Maria Braga Crédito: Globo/ Mauricio Fidalgo
Nas redes sociais, Ana Maria Braga comemorou a chegada do ex-"BBB" no programa. "Eu não estava me aguentando pra contar essa novidade pra vocês! Adivinha quem é 'Mais Você'? Brasiiiiillllll! É eleee @gildovigor bem-vindo!", vibrou a apresentadora no perfil que mantém no Instagram. De acordo com a publicação, Gil do Vigor, que é doutor em Economia, dará dicas descomplicadas sobre finanças domésticas.
No Twitter, Gil do Vigor, que foi recentemente contratado da TV Globo, também comemorou a notícia. "Que momento! Agora é oficial, tenho meu próprio quadro no #MaisVocê. No "Tá Lascado", vou falar de economia de forma simplificada e do meu jeitinho! O primeiro episódio vai ao ar na quinta-feira, dia 8. Quem aí já tá ansioso pra ver?!", disse o ex-integrante do "Big Brother Brasil 21".

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