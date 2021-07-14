Gil do Vigor fará participação na próxima temporada do 'Vai que Cola'

O economista e ex-participante do Big Brother Brasil 21 Gilberto Nogueira, o Gil do Vigor, celebra nesta quarta-feira (14) seus 30 anos com novidades. Ele está confirmado na nova temporada do humorístico "Vai que Cola" (Multishow).
Segundo a emissora, ele será ele mesmo na nona temporada da comédia. Ainda não há uma data para a estreia. Além de Gil, a atriz Nany People, 56, também dará as caras do sitcom na pele de uma vizinha do personagem Ferdinando (Marcus Majella).
O economista está bem na fita. Em maio, ele foi contratado pela Globo e já iniciou um quadro sobre economia popular no programa Mais Você.
Ele tira as dúvidas do público e responde a perguntas como se é melhor pagar à vista ou parcelado no cartão de crédito, se é vantajoso manter uma caderneta de poupança e se é perigoso ser fiador, por exemplo.
Também entram em pauta os temas do cenário econômico do país e tudo o que afeta o bolso dos telespectadores. A ideia é aproveitar os conhecimentos, o bom humor e a linguagem coloquial do quarto colocado do BBB 21.
Conhecido pelo jeito alegre e intenso nas discussões, Gil do Vigor vai conciliar a nova vida de famoso com o pós-doutorado em economia na Universidade da Califórnia, em Davis, nos Estados Unidos. O pós-doutorado começa em setembro.
"Estou muito feliz, regozijado e meu coração está acelerado. Agora estou chique, fino, sou um contratado da Globo" ele contou na ocasião.
Recentemente, Gil se emocionou ao receber o primeiro exemplar do seu livro, "Tem que Vigorar", lançado pela Editora Globo. Ele comemorou a conquista com a mãe e a irmã e compartilhou o momento em um vídeo emocionante publicado no Instagram.
O livro do ex-participante do Big Brother Brasil 2021 tem 128 páginas e traz a sua história de vida com depoimentos de sua mãe, Jacira Santana, e de famosos como Xuxa e Deborah Secco.