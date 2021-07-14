Gil do Vigor fará participação na próxima temporada do 'Vai que Cola'

O ex-BBB celebra 30 anos com novidades

Publicado em 14 de Julho de 2021 às 15:27

Agência FolhaPress

O ex-BBB Gilberto Nogueira, o Gil do Vigor Crédito: Cauê Moreno/Globo Livros
O economista e ex-participante do Big Brother Brasil 21 Gilberto Nogueira, o Gil do Vigor, celebra nesta quarta-feira (14) seus 30 anos com novidades. Ele está confirmado na nova temporada do humorístico "Vai que Cola" (Multishow).
Segundo a emissora, ele será ele mesmo na nona temporada da comédia. Ainda não há uma data para a estreia. Além de Gil, a atriz Nany People, 56, também dará as caras do sitcom na pele de uma vizinha do personagem Ferdinando (Marcus Majella).
O economista está bem na fita. Em maio, ele foi contratado pela Globo e já iniciou um quadro sobre economia popular no programa Mais Você.
Ele tira as dúvidas do público e responde a perguntas como se é melhor pagar à vista ou parcelado no cartão de crédito, se é vantajoso manter uma caderneta de poupança e se é perigoso ser fiador, por exemplo.
Também entram em pauta os temas do cenário econômico do país e tudo o que afeta o bolso dos telespectadores. A ideia é aproveitar os conhecimentos, o bom humor e a linguagem coloquial do quarto colocado do BBB 21.
Conhecido pelo jeito alegre e intenso nas discussões, Gil do Vigor vai conciliar a nova vida de famoso com o pós-doutorado em economia na Universidade da Califórnia, em Davis, nos Estados Unidos. O pós-doutorado começa em setembro.

Veja Também

Gil do Vigor diz que ficará ate seis anos nos EUA se dedicando ao PhD

Gil do Vigor terá quadro de economia em programa de Ana Maria Braga

Gil do Vigor relata ofensas por ser gay e diz que vai processar homofóbicos

"Estou muito feliz, regozijado e meu coração está acelerado. Agora estou chique, fino, sou um contratado da Globo" ele contou na ocasião.
Recentemente, Gil se emocionou ao receber o primeiro exemplar do seu livro, "Tem que Vigorar", lançado pela Editora Globo. Ele comemorou a conquista com a mãe e a irmã e compartilhou o momento em um vídeo emocionante publicado no Instagram.
O livro do ex-participante do Big Brother Brasil 2021 tem 128 páginas e traz a sua história de vida com depoimentos de sua mãe, Jacira Santana, e de famosos como Xuxa e Deborah Secco.

Recomendado para você

Havana, capital de Cuba
Pobre Cuba! Um passeio pela minha história com o país
crime walace lovato
Grupo envolvido em morte de empresário no ES é acusado de milícia privada
Imagem de destaque
Justiça no ES ordena cirurgia de câncer, mas plano se nega a atender

