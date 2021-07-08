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Gil do Vigor dá conselhos sobre auxílio emergencial e economia doméstica no 'Mais Você'

Em quadro gravado antes de diagnóstico de Covid-19 de Ana Maria Braga, ex-"BBB" tirou dúvidas de espectadores

Publicado em 08 de Julho de 2021 às 16:35

Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

08 jul 2021 às 16:35
Gilberto Nogueira, ex-participante do "Big Brother Brasil 21", estreou o quadro "Tá Lascado" no programa "Mais Você", de Ana Maria Braga, nesta quinta-feira (8). A apresentadora testou positivo para Covid-19 na segunda-feira (5), momentos antes de entrar no estúdio da TV Globo e teve de ser afastada. Ela está se recuperando em casa, com sintomas leves da doença, após receber as duas doses da vacina contra o coronavírus. Fabrício Battaglini e Talitha Morete estão no comando da atração.
Gil do Vigor trará, a partir de agora, dicas de economia doméstica. No início do programa, ele mandou um recado para Ana Maria. "Ana, meu amor, quero que você fique vigorada, regozijada...e você vai melhorar, em nome do Senhor!", disse. E avisou aos telespectadores: "Vocês vão se 'deslascar' com esse quadro".
Gil do Vigor dá conselhos sobre economia doméstica no 'Mais Você', com Ana Maria Braga
Gil do Vigor dá conselhos sobre economia doméstica no 'Mais Você', com Ana Maria Braga Crédito: Reprodução/ Rede Globo
A apresentadora do "Mais Você" já havia gravado antecipadamente com Gil. A abertura do quadro dele juntou a série de memes que o ex-"BBB" provocou na internet.

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Na primeira pergunta enviada, uma espectadora queria saber como poderia fazer a compra de roupas para os filhos sem se endividar no cartão de crédito. "Na economia, que não está muito boa, a gente sempre prefere juntar o dinheiro e comprar para não fazer dívidas no cartão de crédito. Pede para as crianças esperarem um pouquinho, junta um dinheiro, pega e compra à vista. Porque você evita de ficar se comprometendo no futuro. Então, o recomendado é calma, porque a gente não pode contar com o ovo para a ceia no nosso País", aconselhou.
Sobre auxílio emergencial, Gil do Vigor deu um recado para aqueles que fazem planos com a verba. "Ninguém conta com o dinheiro que não é pra sempre. Esse dinheiro é para uma ajuda e não conta com ele para suas dívidas não", afirmou.
No Twitter, Ana Maria Braga comentou a participação de Gil: "Estou adorando ver esse quadro no ar! 'Tá Lascado' é o Gil no 'Mais Você'", escreveu. Depois das dicas de economia, o ex-"BBB" relembrou alguns momentos no reality show durante café da manhã no programa - e qual foi a trajetória profissional dele.

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