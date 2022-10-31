Namorado de Eduardo Leite, capixaba é chamado de "primeiro-cavalheiro do RS"

O capixaba Thalis Bolzan namora o governador eleito do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite Crédito: Instagram/@thalisbolzan

O capixaba Thalis Bolzan ganhou o título de "primeiro-cavalheiro do Rio Grande do Sul" por internautas que comemoraram a vitória de seu namorado Eduardo Leite ao governo do RS, neste domingo (30). Segundo o jornal Extra, os seguidores também pedem a presença do médico na posse de Eduardo em janeiro.

E o primeiro-cavalheiro do Rio Grande do Sul, Thalis Bolzan, namorado do Governador eleito Eduardo Leite, não é lindo? pic.twitter.com/31WNa7jwQe — Katharina Gurgel (@Kathgurgel) October 31, 2022

Alguém avisa o Onix que o RS vai ter Primeiro Cavalheiro SIM pic.twitter.com/PaRQDAgy2Y — ❤️1️⃣3️⃣❤️Maria LP ??????????? (@malucia_p) October 30, 2022

Os comentários apareceram em peso após Eduardo ouvir ofensas homofóbicas de Onyx durante toda a campanha. O adversário tentou ganhar votos dizendo que, se vencesse, o Rio Grande do Sul teria uma "primeira-dama de verdade". Segundo o Uol, a fala estava inclusive numa propaganda eleitoral divulgada nos rádios.

Vai ter primeiro-cavalheiro no RS sim

Toma sem cabelo !! pic.twitter.com/xJraw4oqVM — Lilivenlafaxina 100 mg (@Liliane2178) October 30, 2022

Feliz como gaúcho ter uma primeira dama e primeiro cavalheiro lindos!



A extrema direita pira! pic.twitter.com/FRXjU5hMnw — Josias Bor (@JosiasBor) October 31, 2022

Eduardo Leite (PSDB) venceu a disputa contra o deputado federal Onyx Lorenzoni (PL) ao governo do Rio Grande do Sul com 3.687.126 votos (57,12% dos votos válidos. Onyx teve 2.767.786 votos (42,88%). Nas redes sociais, Thalis postou em seus stories vídeos do namorado curtindo a vitória neste domingo.