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Namorado de Eduardo Leite, capixaba é chamado de "primeiro-cavalheiro do RS"

Nas redes sociais, internautas parabenizaram Thalis pela vitória do namorado ao governo do Rio Grande do Sul
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 31 de Outubro de 2022 às 16:53

O capixaba Thalis Bolzan namora o governador eleito do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite
O capixaba Thalis Bolzan namora o governador eleito do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite Crédito: Instagram/@thalisbolzan
O capixaba Thalis Bolzan ganhou o título de "primeiro-cavalheiro do Rio Grande do Sul" por internautas que comemoraram a vitória de seu namorado Eduardo Leite ao governo do RS, neste domingo (30). Segundo o jornal Extra, os seguidores também pedem a presença do médico na posse de Eduardo em janeiro.
Os comentários apareceram em peso após Eduardo ouvir ofensas homofóbicas de Onyx durante toda a campanha. O adversário tentou ganhar votos dizendo que, se vencesse, o Rio Grande do Sul teria uma "primeira-dama de verdade". Segundo o Uol, a fala estava inclusive numa propaganda eleitoral divulgada nos rádios.
Eduardo Leite (PSDB) venceu a disputa contra o deputado federal Onyx Lorenzoni (PL) ao governo do Rio Grande do Sul com 3.687.126 votos (57,12% dos votos válidos. Onyx teve 2.767.786 votos (42,88%). Nas redes sociais, Thalis postou em seus stories vídeos do namorado curtindo a vitória neste domingo.
Eduardo e Thalis namoram há pouco mais de dois anos. A relação rola à distância pois o capixaba é médico em São Paulo, onde faz especialização em endocrinologia pediátrica na USP. Ele fez pediatria na Ufes, em Vitória.

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