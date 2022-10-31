Namorado de Eduardo Leite, capixaba é chamado de "primeiro-cavalheiro do RS"

O capixaba Thalis Bolzan ganhou o título de "primeiro-cavalheiro do Rio Grande do Sul" por internautas que comemoraram a vitória de seu namorado Eduardo Leite ao governo do RS, neste domingo (30). Segundo o jornal Extra, os seguidores também pedem a presença do médico na posse de Eduardo em janeiro.
Os comentários apareceram em peso após Eduardo ouvir ofensas homofóbicas de Onyx durante toda a campanha. O adversário tentou ganhar votos dizendo que, se vencesse, o Rio Grande do Sul teria uma "primeira-dama de verdade". Segundo o Uol, a fala estava inclusive numa propaganda eleitoral divulgada nos rádios.
Eduardo Leite (PSDB) venceu a disputa contra o deputado federal Onyx Lorenzoni (PL) ao governo do Rio Grande do Sul com 3.687.126 votos (57,12% dos votos válidos. Onyx teve 2.767.786 votos (42,88%). Nas redes sociais, Thalis postou em seus stories vídeos do namorado curtindo a vitória neste domingo.
Eduardo e Thalis namoram há pouco mais de dois anos. A relação rola à distância pois o capixaba é médico em São Paulo, onde faz especialização em endocrinologia pediátrica na USP. Ele fez pediatria na Ufes, em Vitória.