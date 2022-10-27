Os famosos que declararam voto em Lula no 2° turno das eleições 2022

O ex-presidente Lula em foto com o influencer Felipe Neto Crédito: Divulgação/Ricardo Stuckert

Em poucos dias, as eleições de 2022 no país serão decididas. Segundo as últimas pesquisas, a diferença de porcentagem de votos será pequena na disputa entre o presidente Jair Bolsonaro (PL) e o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Na tentativa de ajudar a virar votos para o candidato escolhido, vários famosos estão manifestando publicamente sua opção de voto.

Do lado de Lula, estão cantores como Duda Beat, Chico César, Lenine, Paulo Miklos, Martinho da Vila, Maria Rita, Teresa Cristina, Mart’nalia, Otto, Anitta, Luísa Sonza, Iza, Ludmilla, Gloria Groove, Ivete Sangalo e Lauana Prado. Claro que nomes como Caetano Veloso, Gilberto Gil, Chico Buarque, Djavan e Gal Costa não faltam no time de apoiadores. Maísa, Paola Carosella, Bela Gil e os ex-BBBs Gleici Damasceno, Juliette e João Luiz Pedrosa também já declararam votar no candidato do PT.

Abaixo você confere 10 outros nomes de famosos que apoiam o ex-presidente Lula nas eleições 2022.

CASIMIRO

Ao lado do candidato petista, temos o principal streamer do Brasil, o Casimiro. Cazé, como é comumente chamado, já declarou seu apoio ao candidato Lula e rebateu no Twitter uma montagem de Flávio Bolsonaro que usou a imagem do apresentador segurando balões formando o número 22. O tuite na ocasião gerou muita repercussão tendo mais de 1 milhão de likes.

Assim que acordei vi a montagem tosca feita com o intuito de enganar o eleitor a uma semana do 2° turno. Repudio a utilização da minha imagem sem autorização para fins eleitorais e reafirmo minha posição de insatisfação com o atual governo. Como sabem, dia 30 meu voto é 13. — caze (@Casimiro) October 23, 2022

FELIPE NETO

Outro aliado do ex-presidente é o influencer Felipe Neto. Ele tem produzido vídeos desmentindo algumas das Fake News criadas por bolsonaristas e explicando alguns pontos e falas de Lula que geraram algum tipo de polêmica ou confusão.

ATENÇÃO!



É verdade que Lula quer controlar a internet e a mídia?



Compartilhe esse vídeo! Deixe o RT... pic.twitter.com/JI6SN0289E — Felipe Neto ? (@felipeneto) October 25, 2022

DANIELA MERCURY

Quem está intensificando o apoio ao candidato Lula é a cantora Daniela Mercury. Ela até iniciou uma campanha vira-voto, pedindo que seus seguidores no Twitter que enviassem nomes e telefones de pessoas indecisas para ela conversar e convencê-las a votarem no petista.

Ei, vc tem algum amigo ou parente que eu possa conversar para convencer a votar no @LulaOficial ? Me mande nome e telefone no direct. ☀️?? — Daniela Mercury (@danielamercury) October 24, 2022

PABLO VITTAR

A cantora já declarou seu apoio ao candidato petista desde antes das eleições. Inclusive, ela, Daniela Mercury, Duda Beat e outros artistas participaram da superlive em prol da campanha de Lula. Ela estava em Hamburgo, na Alemanha, e, mesmo tendo chegado ao Brasil na madrugada do dia 26 de setembro, compareceu no evento da campanha do ex-presidente.

ANGÉLICA

A apresentadora Angélica declarou seu voto a Lula em setembro após uma entrevista dada à jornalista Mônica Bérgamo ter ganhado repercussão nas redes sociais. A pauta dizia que a apresentadora ainda estava indecisa quanto ao seu voto. “Esta declaração foi dada há mais de 1 mês. Mas de fato tive muita dificuldade em decidir meu voto. Vale ressaltar que em tempo algum cogitei votar no atual presidente. Por fim, decidi votar no Lula”, escreveu na postagem.

A postagem em apoio a Lula gerou ainda mais repercussão, mantendo o nome de Angélica nos Trending Topics do Twitter. Nesta semana, ela voltou a reformar seu voto no candidato, alegando pensar no "futuro das crianças, do povo e da nossa terra". "Domingo deixou de ser sobre um partido, deixou de ser sobre um candidato. É sobre o futuro que deixaremos para nossas crianças, nosso povo e nossa terra. É sobre a defesa da democracia e o resgatar do melhor em nós. Por isso o meu voto é 13", escreveu no Twitter.

Domingo deixou de ser sobre um partido, deixou de ser sobre um candidato. É sobre o futuro que deixaremos para nossas crianças, nosso povo e nossa terra. É sobre a defesa da democracia e o regastar do melhor em nós. Por isso o meu voto é 13. — Angélica Huck (@angelicaksy) October 25, 2022

BIANCA ANDRADE

Bianca Andrade, também conhecida como Boca Rosa, deixou claro seu apoio a Lula. A empresária chegou a perder mais de 100 mil seguidores - o número foi recuperado em poucos dias - após publicar que votaria no candidato do PT. Desde então, ela reforma a opinião e publica diversas postagens no Twitter e no Instagram fazendo campanha para Lula.

BORA PRO SEGUNDO TURNO APERTANDO O 13 C FORÇA!!!!!!! pic.twitter.com/rZl2DXYiAX — Bianca Rosa (@BiancaAndrade) October 3, 2022

ARTHUR PICOLI

Mesmo antes do período eleitoral começar, o capixaba e ex-bbb Arthur Picoli deixou registrado em seu Instagram uma foto abraçado ao candidato petista declarando assim o seu voto.

DEOLANE BEZERRA

Outra personalidade que decidiu não esperar o período eleitoral para começar para declarar o seu candidato foi Deolane Bezerra. Só neste ano, ela participou de diversas entrevistas e fez postagens falando da importância do governo do PT na sua vida. Em julho, após ter sido alvo de buscas e apreensões pela polícia no caso de investigação sobre a empresa de apostas esportivas Betzord, ela sugeriu em publicações no Instagram que estaria sofrendo perseguições políticas por conta de seu apoio a Lula.

No Twitter, ela já publicou estar "fechada" com o candidato e não abre mão. Porém, a campanha de Deolane se encerrou quando entrou para o reality "A Fazenda 14". Ela segue confinada disputando o prêmio do programa.

RAÍ

O ex-jogador e ídolo do São Paulo, Raí, fez o L e deixou claro sua intenção de voto ao discursar no prêmio Bola de Ouro da revista France Football, no último dia 17 de outubro. Ao apresentar o prêmio que leva o nome de seu irmão, Sócrates, Raí exaltou a atuação do "doutor" em defesa da democracia e afirmou que os brasileiros terão uma “decisão importante” para fazer nos próximos dias, em referência ao segundo turno das eleições presidenciais no Brasil.

Na entrega do Prêmio Sócrates, durante a cerimônia da Bola de Ouro, Raí disse que o Brasil terá decisão importante nas próximas semanas e mostrou apoio a Lula, candidato à presidência: https://t.co/X2HpskGl3b — ge (@geglobo) October 17, 2022

CAMILA PITANGA

A atriz Camila Pitanga tem usado as redes sociais para apoiar o candidato Lula. Em uma de suas publicações, divulgou um vídeo onde aparece realizando um "chamamento" à população para que continuem apoiando o petista e procurando "virar votos" de alguns eleitores na base da conversa.