Rapper Takeoff, do trio Migos, morre aos 28 anos em um tiroteio nos EUA

Rapper Takeoff, do trio Migos, morre aos 28 anos Crédito: Reprodução/Instagram/yrntakeoff

O rapper Takeoff, do trio Migos, morreu em um tiroteio na madrugada desta terça-feira (01), em Houston, no Texas, Estados Unidos. Segundo o site "TMZ", o cantor foi atingido por um disparo na cabeça em uma pista de boliche e acabou não resistindo. De acordo com a polícia, o incidente ocorreu por volta das 2h30.

Segundo o site, o músico de 28 anos estaria com Quavo, outro membro do Migos, quando uma briga teria começado no local, acarretando em um tiroteio. A publicação afirma que Quavo não ficou ferido, mas outras duas pessoas teriam sido atingidas e encaminhadas para o hospital.

Testemunhas contaram ao "TMZ" que o rapper Kirshnik Khari Ball, nome verdadeiro de Takeoff, estava no local quando uma pessoa atirou na cabeça ou “perto da cabeça” dele. A publicação do site americano afirma ainda que o incidente aconteceu durante a madrugada, quando policiais receberam uma ligação dizendo que uma pessoa havia sido baleada em uma pista de boliche chamada “810 Billiards & Bowling Houston”.

O grupo Migos e assessores do rapper ainda não confirmaram e nem se pronunciaram sobre o caso até o momento. Takeoff e Quavo lançaram, nesta segunda-feira (31), o clipe da múica "Messy".