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Rapper Takeoff, do trio Migos, morre aos 28 anos em um tiroteio nos EUA

Segundo o site "TMZ", o cantor foi baleado na cabeça enquanto estava em uma pista de boliche, nesta terça-feira (31).  O músico de 28 anos estaria com Quavo, outro membro do Migos
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 01 de Novembro de 2022 às 11:03

Rapper Takeoff, do trio Migos, morre aos 28 anos
Rapper Takeoff, do trio Migos, morre aos 28 anos Crédito: Reprodução/Instagram/yrntakeoff
O rapper Takeoff, do trio Migos, morreu em um tiroteio na madrugada desta terça-feira (01), em Houston, no Texas, Estados Unidos. Segundo o site "TMZ", o cantor foi atingido por um disparo na cabeça em uma pista de boliche e acabou não resistindo. De acordo com a polícia, o incidente ocorreu por volta das 2h30.
Segundo o site, o músico de 28 anos estaria com Quavo, outro membro do Migos, quando uma briga teria começado no local, acarretando em um tiroteio. A publicação afirma que Quavo não ficou ferido, mas outras duas pessoas teriam sido atingidas e encaminhadas para o hospital.
Testemunhas contaram ao "TMZ" que o rapper Kirshnik Khari Ball, nome verdadeiro de Takeoff, estava no local quando uma pessoa atirou na cabeça ou “perto da cabeça” dele. A publicação do site americano afirma ainda que o incidente aconteceu durante a madrugada, quando policiais receberam uma ligação dizendo que uma pessoa havia sido baleada em uma pista de boliche chamada “810 Billiards & Bowling Houston”.
O grupo Migos e assessores do rapper ainda não confirmaram e nem se pronunciaram sobre o caso até o momento. Takeoff e Quavo lançaram, nesta segunda-feira (31), o clipe da múica "Messy". 
Takeoff fazia parte do grupo Migos, junto com os rappers Quavo e Offset. O trio, fundado em 2008 na Geórgia, foi anunciado como uma das atrações do Rock in Rio 2022, mas o show foi cancelado após o anúncio da separação do grupo. Entre os maiores sucessos do grupo estão o hit "Bad and Boujee", com mais de 1 bilhão de views no Youtube, e “T-Shirt”. Em 2018, o Migos venceu dois prêmios no "Grammy", por melhor álbum de rap e melhor performance de rap.

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