Morre Jr. Black, de 'Bacurau', aos 46 anos

O cantor, compositor e ator Junior Black morreu aos 47 anos Crédito: Reprodução/Instagram

Morreu na noite deste sábado, 22, no Recife, o cantor, compositor e ator Junior Black, que viveu o DJ urso no aclamado Bacurau, filme de Kleber Mendonça Filho. A informação foi confirmada pelo diretor, que fez uma postagem em uma rede social, e gerou repercussão entre amigos do meio artístico e fãs. Black tinha 46 anos.



O pernambucano estava internado há uma semana e sofreu uma parada cardíaca. O velório aconteceu na manhã deste domingo. Natural de Garanhuns, no estado de Pernambuco, Jr. Black foi músico e vocalista da banda Negroove. Ele começou carreira solo em 2008 e fez parcerias com cantores, como Dado Villa-Lobos.

"Jr. Black faleceu, como eu amo esse cara. O Brasil precisa de mais compositores, cantores, atores, poetas como Jr. O Brasil não pode perder almas que constroem e senso de humor sem igual como o de Black. Que orgulho de ele ter ajudado a fazer Bacurau ", escreveu Mendonça Filho.