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Morre Jr. Black, de 'Bacurau', aos 46 anos

Ator, cantor e compositor, ele colaborou com outros filmes de sucesso, como ‘Paraísos Artificiais’ e ‘Tatuagem’
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 24 de Outubro de 2022 às 08:09

O cantor, compositor e ator Junior Black morreu aos 47 anos
O cantor, compositor e ator Junior Black morreu aos 47 anos Crédito: Reprodução/Instagram
Morreu na noite deste sábado, 22, no Recife, o cantor, compositor e ator Junior Black, que viveu o DJ urso no aclamado Bacurau, filme de Kleber Mendonça Filho. A informação foi confirmada pelo diretor, que fez uma postagem em uma rede social, e gerou repercussão entre amigos do meio artístico e fãs. Black tinha 46 anos.
O pernambucano estava internado há uma semana e sofreu uma parada cardíaca. O velório aconteceu na manhã deste domingo. Natural de Garanhuns, no estado de Pernambuco, Jr. Black foi músico e vocalista da banda Negroove. Ele começou carreira solo em 2008 e fez parcerias com cantores, como Dado Villa-Lobos.
"Jr. Black faleceu, como eu amo esse cara. O Brasil precisa de mais compositores, cantores, atores, poetas como Jr. O Brasil não pode perder almas que constroem e senso de humor sem igual como o de Black. Que orgulho de ele ter ajudado a fazer Bacurau ", escreveu Mendonça Filho.
Jr. Black colaborou com outras produções, como Paraísos Artificiais e Tatuagem, entre outros. Ele deixa um filho de 13 anos de idade,

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