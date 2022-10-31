Erasmo Viana entra para plataforma de conteúdo adulto e vende nudes

Mais uma celebridade entrou para o universo de conteúdo adulto na web. Desta vez é o modelo Erasmo Viana que entrou no Privacy, plataforma de conteúdo adulto para assinantes, para vender nudes. O ex-marido de Gabriela Pugliesi anunciou a novidade nas redes sociais.
Quem quiser vê-lo nu terá que desembolsar R$ 69,90. Essa é a quantia mensal que o modelo cobra por cada assinante para se exibir como veio ao mundo.
Na descrição de seu perfil, Erasmo diz expor sua intimidade "como nunca havia feito antes": "Um pouco da coragem, ousadia e exclusividade. Sejam bem-vindos à minha intimidade de uma maneira nunca vista antes", disse.