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Ousadia

Erasmo Viana entra para plataforma de conteúdo adulto e vende nudes

O modelo, ex-marido de Gabriela Pugliesi anunciou a novidade nas redes sociais. Ele vai vender nudes na web por R$ 69,90
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 31 de Outubro de 2022 às 17:21

Erasmo Viana
Erasmo Viana entra para plataforma de conteúdo adulto Crédito: Reprodução @Erasmoviana
Mais uma celebridade entrou para o universo de conteúdo adulto na web. Desta vez é o modelo Erasmo Viana que entrou no Privacy, plataforma de conteúdo adulto para assinantes, para vender nudes. O ex-marido de Gabriela Pugliesi anunciou a novidade nas redes sociais.
Quem quiser vê-lo nu terá que desembolsar R$ 69,90. Essa é a quantia mensal que o modelo cobra por cada assinante para se exibir como veio ao mundo.
Na descrição de seu perfil, Erasmo diz expor sua intimidade "como nunca havia feito antes": "Um pouco da coragem, ousadia e exclusividade. Sejam bem-vindos à minha intimidade de uma maneira nunca vista antes", disse. 

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