Erasmo Viana entra para plataforma de conteúdo adulto e vende nudes

Erasmo Viana entra para plataforma de conteúdo adulto Crédito: Reprodução @Erasmoviana

Mais uma celebridade entrou para o universo de conteúdo adulto na web. Desta vez é o modelo Erasmo Viana que entrou no Privacy, plataforma de conteúdo adulto para assinantes, para vender nudes. O ex-marido de Gabriela Pugliesi anunciou a novidade nas redes sociais.

Quem quiser vê-lo nu terá que desembolsar R$ 69,90. Essa é a quantia mensal que o modelo cobra por cada assinante para se exibir como veio ao mundo.