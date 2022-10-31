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Televisão

Paola Carosella estará à frente de novo reality show de culinária na Globo

Chef vai comandar o "Minha Mãe Cozinha Melhor Que A Sua", na TV Globo, em 2023
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 31 de Outubro de 2022 às 15:08

Paola Carosella
Paola Carosella Crédito: Divulgação/TV Globo
Paola Carosella é anunciada como um dos novos nomes da TV Globo para 2023. A cozinheira, empresária e apresentadora será jurada do novo reality show culinário da emissora para o ano que vem, o Minha Mãe Cozinha Melhor Que A Sua. Com estreia marcada para as tardes de domingo a partir de janeiro, o programa será apresentado por Leandro Hassum e terá João Diamante como jurado.
"Estou feliz e empolgada para este projeto! E feliz de voltar à TV e ainda mais na Globo. Adorei a ideia do programa: é entretenimento, é leve e ainda tem mães e filhos na cozinha. Vou dar sempre o melhor de mim! Adoro o Leandro e o João e sei que vai ser uma experiência divertida e desafiante", celebra Paola.
Leandro Hassum falou como será comandar essa nova atração ao lado de Paola. "Estou muito feliz com o convite. Eu aprendi a cozinhar com minha mãe e com a minha avó, elas sempre foram grandes referências na culinária para mim. Eu adoro estar na cozinha, é um programa que é a minha cara e a do povo brasileiro Trabalhar com João e a Paola é um presente, são dois profissionais que eu admiro demais e respeito muito", afirma.
João Diamante disse que estará ao lado de pessoas que sempre admirou. "Tenho certeza de que será muito divertido, terá muita emoção e sem dúvidas muita comida boa. Sobretudo com meus colegas de programa Leandro Hassum e Paola Carosella, pessoas que sempre admirei, e hoje posso estar ao lado deles levando diversão, entretenimento e alegria para as pessoas em casa através da gastronomia".
As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.

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